3. Liga, Gruppe 1 Erstfeld mit drei Punkten auswärts gegen Engelberg – Pirmin Baumann entscheidet Spiel Erstfeld behielt im Spiel gegen Engelberg am Donnerstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

Erstfeld holte gegen Engelberg zweimal einen Rückstand auf und gewann schliesslich.

Im Detail: Das erste Tor der Partie fiel für Engelberg: Pietro Parodi brachte seine Mannschaft in der 11. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleich für Erstfeld fiel in der 22. Minute (Michael Baumann). In der 46. Minute gelang Martin Matter der Führungstreffer zum 2:1 für Engelberg.

Per Elfmeter glich Gian-Luca Tresch das Spiel in der 53. Minute für Erstfeld wieder aus. Pirmin Baumann sorgte in der 66. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Erstfeld. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es total elf Karten. Bei Engelberg sah Primus Ettlin (93.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Engelberg weitere vier gelbe Karten. Sechs gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Erstfeld.

Die Offensive von Erstfeld hat bislang häufig überzeugt: In 20 Spielen hat sie total 61 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Engelberg kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.6 Tore pro Partie (Rang 9).

Erstfeld bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 41 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Erstfeld hat bisher zwölfmal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Erstfeld daheim mit FC Muotathal (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Für Engelberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 6. Für Engelberg war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Engelberg in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Stans. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (17.00 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: Engelberger SC - ESC Erstfeld 2:3 (1:1) - Sportplatz Wyden, Engelberg – Tore: 11. Pietro Parodi 1:0. 22. Michael Baumann 1:1. 46. Martin Matter 2:1. 53. Gian-Luca Tresch (Penalty) 2:2.66. Pirmin Baumann 2:3. – Engelberg: Jahn Zumbühl, Nikola Stevanovic, Marcel Schleiss, Primus Ettlin, Tim Christen, Pietro Parodi, Raffael Kaufmann, Manuel Kaufmann, Jonas Brimelow, Stefan Christen, Martin Matter. – Erstfeld: Robin Baumann, Michael Traxel, Marc Zgraggen, Jeremias Baumann, Fabian Gerig, Fabio Tresch, Gian-Luca Tresch, Samuel Baumann, Michael Baumann, Pirmin Baumann, Yves Christen. – Verwarnungen: 14. Primus Ettlin, 34. Yves Christen, 39. Martin Matter, 39. Samuel Baumann, 54. Bendicht Oggier, 76. Nicola Planzer, 80. Michael Traxel, 86. Jeremias Baumann, 88. Michael Baumann, 96. Gian-Luca Tresch – Ausschluss: 93. Primus Ettlin.

