3. Liga, Gruppe 1 Erstfeld mit drei Punkten auswärts gegen Sursee – Eigentor bringt Entscheidung Erstfeld behielt im Spiel gegen Sursee am Dienstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Erstfeld: Pirmin Baumann brachte seine Mannschaft in der 40. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleich für Sursee fiel in der 43. Minute (Ibrahim Terzimustafic). Erstfeld ging in der 90. Minute 2:1 in Führung, als Marco Staffelbach ins eigene Tor traf.

Bei Erstfeld erhielten Jeremias Baumann (47.), Pirmin Baumann (78.) und Michael Planzer (94.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Sursee, Pascal Bucher (47.) kassierte sie.

Erstfeld hat in der Gruppe sowohl den besten Sturm wie auch die beste Abwehr. Im Schnitt erzielt das Team 2.9 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Offensive 46 Tore erzielte.

Erstfeld bleibt Leader: Das Team hat nach 16 Spielen 38 Punkte auf dem Konto. Für Erstfeld ist es bereits der zwölfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat sechsmal zuhause und sechsmal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Erstfeld gingen unentschieden aus.

Erstfeld spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Schwyz (Rang 9). Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (23. April) (18.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Für Sursee hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 6. Sursee hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Sursee in einem Heimspiel mit FC Meggen (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am Samstag (23. April) statt (19.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Telegramm: FC Sursee - ESC Erstfeld 1:2 (1:1) - Stadion Schlottermilch, Sursee – Tore: 40. Pirmin Baumann 0:1. 43. Ibrahim Terzimustafic 1:1. 90. Eigentor (Marco Staffelbach) 1:2. – Sursee: Jan Staffelbach, Andy Macieira César, Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva, Aaron Galliker, Ibrahim Terzimustafic, Joel Zust, Tiago Carneiro Santos, Pascal Bucher, Serge Koch, Raul Kiener, David Portmann. – Erstfeld: Markus Bürgler, Michael Baumann, Patrik Wyrsch, Gian-Luca Tresch, Samuel Baumann, David Epp, Michael Traxel, Tim Häfliger, Pirmin Baumann, Nino Epp, Silvan Baumann. – Verwarnungen: 47. Pascal Bucher, 47. Jeremias Baumann, 78. Pirmin Baumann, 94. Michael Planzer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.04.2022 12:03 Uhr.