3. Liga, Gruppe 1 Erstfeld setzt Siegesserie auch gegen Buochs fort Erstfeld setzt seine Siegesserie auch gegen Buochs fort. Das 3:0 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Pirmin Baumann brachte Erstfeld 1:0 in Führung (38. Minute). Nur zwei Minute später traf Pirmin Baumann erneut, so dass es in der 40. Minute 2:0 für Erstfeld hiess. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Matteo Zgraggen in der 44. Minute, als er für Erstfeld zum 3:0 traf.

Bei Buochs erhielten Stefan Mathis (84.), Martin Agner (91.) und Markus Niederberger (91.) eine gelbe Karte. Bei Erstfeld erhielten Samuel Baumann (90.) und Pirmin Baumann (91.) eine gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.9 Toren pro Spiel ist Erstfeld bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Buochs kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Erstfeld bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 23 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Erstfeld hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Erstfeld geht es daheim gegen FC Baar 1 (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 1. April statt (18.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Buochs verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Buochs hat bisher noch nie gewonnen. Viermal spielte das Team unentschieden. Neun Spiele gingen verloren.

Buochs tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Stans an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 1. April statt (17.00 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: SC Buochs - ESC Erstfeld 0:3 (0:3) - Seefeld, Buochs – Tore: 38. Pirmin Baumann 0:1. 40. Pirmin Baumann 0:2. 44. Matteo Zgraggen 0:3. – Buochs: Mauro Truttmann, Martin Agner, Nil Niederberger, Stefan Mathis, Nordin Käslin, Filip Momcilov, Lauro Baumgartner, Niklas Bissig, Dursum Music, Marco Ignatov, Markus Niederberger. – Erstfeld: Markus Bürgler, Marc Zgraggen, Nino Epp, Michael Traxel, Damian Eller, Matteo Zgraggen, Tim Häfliger, Jeremias Baumann, Silvan Baumann, Michael Baumann, Pirmin Baumann. – Verwarnungen: 84. Stefan Mathis, 90. Samuel Baumann, 91. Martin Agner, 91. Pirmin Baumann, 91. Markus Niederberger.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2023 13:56 Uhr.