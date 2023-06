4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4 Erstfeld und Alpnach spielen Remis 2:2 lautet das Resultat zwischen Erstfeld und Alpnach. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Erstfeld geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 52. Minute doch noch einen Punkt.

Den Auftakt machte Dominik Kurmann, der in der 12. Minute für Alpnach zum 1:0 traf. Der Ausgleich für Erstfeld fiel in der 22. Minute (Danilo Triulzi). Dominik Kurmann schoss Alpnach in der 33. Minute zur 2:1-Führung. Den Ausgleich für Erstfeld erzielte Patrik Wyrsch. Er war in der 52. Minute erfolgreich.

Bei Erstfeld erhielten Tim Walker (50.), Nick Walker (71.) und Kim Gisler (97.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Alpnach erhielt: Matteo Costa (50.)

Die Tabellensituation hat sich für Erstfeld nicht verändert. Neun Punkte bedeuten Rang 8. Erstfeld hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Erstfeld ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach dem Unentschieden büsst Alpnach in der Tabelle ein und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 4. Es verliert einen Platz. Alpnach hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Alpnach ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: ESC Erstfeld - FC Alpnach a 2:2 (1:2) - Spielnummer: 210456 – Tore: 12. Dominik Kurmann 0:1. 22. Danilo Triulzi 1:1. 33. Dominik Kurmann 1:2. 52. Patrik Wyrsch 2:2. – Erstfeld: Robin Baumann, Rafael Tresch, Noah Torres, Matthäus Baumann, David Schuler, Silvan Schillig, Patrik Wyrsch, Danilo Triulzi, Janick Gisler, Kim Gisler, Nando Eller. – Alpnach: Thomas Näpflin, Maksym Kolodiazhnyi, Nico Wallimann, Kevin Blättler, Maximiano Chaves Costa, Valentin Blättler, Florian Durrer, Mischa Vogel, Cyrill Bucher, Dominik Kurmann, Noah Schefer. – Verwarnungen: 50. Matteo Costa, 50. Tim Walker, 71. Nick Walker, 97. Kim Gisler.

