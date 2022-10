4. Liga, Gruppe 1 Erstfeld und Goldau spielen unentschieden Erstfeld und Goldau spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Erstfeld geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 59. Minute doch noch einen Punkt.

Das erste Tor der Partie fiel für Goldau: Abdulghafar Ahadi brachte seine Mannschaft in der 3. Minute 1:0 in Führung. Erstfeld glich in der 18. Minute durch Nando Eller aus. Fabian Marty schoss Goldau in der 34. Minute zur 2:1-Führung. Für den Ausgleich für Erstfeld zum 2:2 sorgte in der 59. Minute Janis Baumann.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Goldau erhielten Granit Metaj (22.), Ivan Dudle (44.) und Besmir Korbi (66.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Erstfeld.

Erstfeld bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit sieben Punkten auf Rang 7. Erstfeld hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Erstfeld wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team Weggiser SC, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 15. Oktober statt (17.00 Uhr, Thermoplan Arena, Weggis).

Der eine gewonnene Punkt hat für Goldau nicht ausgereicht für eine Verbesserung in der Tabelle: Das Team bleibt auf dem letzten Platz (vier Punkte). Goldau hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Goldau trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Schattdorf (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 15. Oktober statt (20.15 Uhr, Schul).

Telegramm: ESC Erstfeld - SC Goldau III 2:2 (1:2) - Pfaffenmatt, Erstfeld – Tore: 3. Abdulghafar Ahadi 0:1. 18. Nando Eller 1:1. 34. Fabian Marty 1:2. 59. Janis Baumann 2:2. – Erstfeld: Robin Baumann, Rafael Tresch, Antonio Beljan, Noah Torres, Patrick Traxel, Lars Gisler, Juan Gnos, Danilo Triulzi, Damian Fedier, Janick Gisler, Nando Eller. – Goldau: Dario Gerig, Endrit Elshani, Ivan Dudle, Granit Metaj, David Philipp, Dusan Simic, Besmir Korbi, Fabian Marty, Abdulghafar Ahadi, Ali Hussini, Momcilo Pajic. – Verwarnungen: 22. Granit Metaj, 44. Ivan Dudle, 66. Besmir Korbi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2022 05:27 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.