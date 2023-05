4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 6 Erstmals drei Punkte für Buttisholz bei Sieg gegen Ruswil Im vierten Spiel ist es endlich soweit: Buttisholz hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Ruswil gewinnt die Mannschaft am Samstag auswärts 4:2.

Das Skore eröffnete Adrian Grüter in der 11. Minute. Er traf für Buttisholz zum 1:0. Es war ein Elfmeter. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Buttisholz stellte Robin Wäfler in Minute 40 her. Ruswil kam in der 58. Minute auf ein Tor heran, als Egzon Dervisi per Elfmeter zum 1:2 traf.

Manuel Grüter sorgte in der 62. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Buttisholz. Dank dem Treffer von Etienne Schmid (67.) reduzierte sich der Rückstand für Ruswil auf ein Tor (2:3). In der 82. Minute sorgte Manuel Grüter für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Buttisholz.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Ruswil erhielten Raphael Heini (10.), Fabian Schwegler (32.) und Arjan Balaj (90.) eine gelbe Karte. Buttisholz behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Buttisholz hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 1.5 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Offensive 6 Tore erzielte.

In der Regel kassiert Ruswil nicht so viele Tore wie gegen Buttisholz. Im Schnitt lässt das Team 1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Defensive 4 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

In der Tabelle verbessert sich Buttisholz von Rang 5 auf 4. Das Team hat vier Punkte. Der erste Sieg der Saison für Buttisholz folgt nach einer Niederlage und einem Unentschieden.

Buttisholz tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Gunzwil an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

Ruswil liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 2. Das Team hat sechs Punkte. Nach zwei Siegen in Serie verliert Ruswil erstmals wieder.

Ruswil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Sempach b (Platz 7). Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Telegramm: FC Ruswil - FC Buttisholz 2:4 (0:2) - Schützenberg, Ruswil – Tore: 11. Adrian Grüter (Penalty) 0:1.40. Robin Wäfler 0:2. 58. Egzon Dervisi (Penalty) 1:2.62. Manuel Grüter 1:3. 67. Etienne Schmid 2:3. 82. Manuel Grüter 2:4. – Ruswil: Jannis Bachmann, Raphael Heini, Dominik Frei, Marco Fellmann, Fabian Schwegler, Julien Krähenbühl, Luiz Cruz, Johann Simon, Michael Hirzel, Moreno Sieber, Egzon Dervisi. – Buttisholz: Yanick Suppiger, Silvano Mazzotta, Dominik Jetishi, Léon Ziswiler, Gian Brunner, Adrian Grüter, Manuel Grüter, Marco Delacher, Robin Wäfler, Nils Brunner, Roland Widmer. – Verwarnungen: 10. Raphael Heini, 32. Fabian Schwegler, 90. Arjan Balaj.

