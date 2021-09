4. Liga, Gruppe 4 Erstmals drei Punkte für Eschenbach bei Sieg gegen Luzerner SC Eschenbach hat am Sonntag zuhause Luzerner SC besiegt und hat damit im fünften Spiel den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Resultat lautete 5:4.

(chm)

Patrick Felder eröffnete in der 11. Minute das Skore, als er für Eschenbach das 1:0 markierte. In der 14. Minute baute Sandro Müller den Vorsprung für Eschenbach auf zwei Tore aus (2:0). Der Anschlusstreffer für Luzerner SC zum 1:2 kam in der 26. Minute. Verantwortlich dafür war Fabio Földes.

Zum Ausgleich für Luzerner SC traf Sanjiepan Sutha in der 37. Minute. Chris Gehrig schoss Eschenbach in der 58. Minute zur 3:2-Führung. Eschenbach baute die Führung in der 60. Minute (Patrick Felder) weiter aus (4:2).

Kevin Streuli baute in der 69. Minute die Führung für Eschenbach weiter aus (5:2). Besart Shala verkürzte in der 80. Minute den Rückstand von Luzerner SC auf 3:5. Per Penalty traf Christoph Schaller in der 87. Minute für Luzerner SC zum Anschlusstreffer (4:5)

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Luzerner SC für Mergim Berisha (48.), Mathias Cukic (54.) und Drilon Berisha (60.). Für Eschenbach gab es keine Karte.

Die Abwehr von Luzerner SC kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 5.4 Tore pro Partie (Rang 10).

Eschenbach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit fünf Punkten auf Rang 7. Eschenbach hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Eschenbach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Emmenbrücke II (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (20.30 Uhr, Sportanlage Gersag, Emmenbrücke).

Luzerner SC verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Luzerner SC muss bereits die fünfte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Luzerner SC zuhause und dreimal auswärts.

Luzerner SC tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von SC Obergeissenstein an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 2. Oktober statt (20.15 Uhr, Wartegg, Luzern).

Telegramm: FC Eschenbach III - Luzerner SC 5:4 (2:2) - Weiherhus, Eschenbach – Tore: 11. Patrick Felder 1:0. 14. Sandro Müller 2:0. 26. Fabio Földes 2:1. 37. Sanjiepan Sutha 2:2. 58. Chris Gehrig 3:2. 60. Patrick Felder 4:2. 69. Kevin Streuli 5:2. 80. Besart Shala 5:3. 87. Christoph Schaller (Penalty) 5:4. – Eschenbach: Marco Gärtner, Sandro Sigrist, Sandro Müller, Michael Müller, Chris Gehrig, Maik Bucher, Thomas Kaech, Sandro Honauer, Kevin Streuli, Colin Stirnimann, Patrick Felder. – Luzerner SC: Refik Rexhepi, Drilon Berisha, Gilles Blaudszun, Jean Marc Niederberger, Mergim Berisha, Atakilti Kebede, Leonor Islami, Mathias Cukic, Christoph Schaller, Sanjiepan Sutha, Fabio Földes. – Verwarnungen: 48. Mergim Berisha, 54. Mathias Cukic, 60. Drilon Berisha.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Littau II - SC Obergeissenstein 1:4, FC Südstern b - FC Emmenbrücke II 1:2, FC Eschenbach III - Luzerner SC 5:4, Hildisrieder SV - FC Malters 5:3

Tabelle: 1. Hildisrieder SV 5 Spiele/11 Punkte (24:8). 2. SC Emmen a 4/10 (17:7), 3. SC Obergeissenstein 5/10 (15:3), 4. FC Littau II 5/9 (17:12), 5. FC Emmenbrücke II 5/8 (12:9), 6. FC Rothenburg 4/7 (9:8), 7. FC Eschenbach III 5/5 (10:17), 8. FC Südstern b 5/4 (9:25), 9. FC Malters 5/3 (8:17), 10. Luzerner SC 5/0 (12:27).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.09.2021 00:19 Uhr.