Frauen 2. Liga Erstmals drei Punkte für Luzern Frauen bei Sieg gegen Sursee Luzern Frauen hat am Samstag auswärts Sursee besiegt und hat damit im vierten Spiel den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Resultat lautete 2:0.

(chm)

Luzern Frauen entschied die Partie durch einen Doppelschlag: Zunächst war Valentina Floccari in der 40. Minute erfolgreich, dann traf Raissa Cordovil Da Silva zehn Minuten später zum 2:0.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Luzern Frauen verbessert sich in der Tabelle von Rang 7 auf 6. Das Team hat fünf Punkte. Luzern Frauen hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Luzern Frauen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von Team Uri Frauen I an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 2. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Sursee rutscht in der Tabelle von Rang 5 auf 7. Das Team hat vier Punkte. Sursee hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Sursee verlor zudem erstmals zuhause.

Für Sursee geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Horw (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (14.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Telegramm: FC Sursee - FC Luzern Frauen 2 0:2 (0:1) - Stadion Schlottermilch, Sursee – Tore: 40. Valentina Floccari 0:1. 50. Raissa Cordovil Da Silva 0:2. – Sursee: Iliriana Brahimi, Alisha Wechsler, Melina Castaño, Sara Mestre Guerreiro, Sarah Gisin, Eline Haller, Viviane Schumacher, Dominique Van den Heuvel, Sabrina Lustenberger, Michelle Kunz, Julia Egli. – Luzern Frauen: Xenia Vogel, Iris Schärli, Julia Odermatt, Rahel Delacher, Jaqueline Portmann, Giulia Di Mattia, Raissa Cordovil Da Silva, Livia Steiner, Valentina Floccari, Nadja Beroud, Lara Faria Domingues. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

