4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5 Eschenbach bezwingt auswärts Rotkreuz – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Sieg für Eschenbach: Gegen Rotkreuz gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1.

Eschenbach lag ab der 43. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Severin Zimmermann (5. Minute) und Sandro Honauer getroffen hatten. Rotkreuz gelang in der 90. Minute durch Fabio Ehrat noch der Anschlusstreffer.

Rotkreuz kassierte vier gelbe Karten. Keine einzige Karte erhielt Eschenbach.

In der Tabelle steht Eschenbach nach dem zweiten Spiel auf Rang 1. Für Eschenbach geht es in einem Heimspiel gegen Zug 94 III (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (20.00 Uhr, Weiherhus, Eschenbach).

Rotkreuz reiht sich nach dem Spiel auf Rang 3 ein. Für Rotkreuz geht es auf fremdem Terrain gegen FC Littau II (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 29. April statt (20.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Telegramm: FC Rotkreuz III - FC Eschenbach III 1:2 (0:2) - Sportpark/Dorfmatt Rotkreuz, Rotkreuz – Tore: 5. Severin Zimmermann 0:1. 43. Sandro Honauer 0:2. 90. Fabio Ehrat 1:2. – Rotkreuz: Laurent Canaj, Alban Ramadani, Sklzen Kolonja, Erion Zukaj, Valon Kolonja, Fabio Ehrat, Granit Tahiraj, Albert Kaba, Tenzin Wangdak Gawatsang, Semir Sinani, Mergim Mazreku. – Eschenbach: Marco Gärtner, Kai Marti, Reto Heinzer, Chris Gehrig, Thomas Kaech, Maik Bucher, Dominik Honauer, Sandro Honauer, Silvan Honauer, Kevin Streuli, Severin Zimmermann. – Verwarnungen: 15. Semir Sinani, 60. Alban Ramadani, 85. Granit Tahiraj, 89. Gramoz Alaj.

