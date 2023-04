4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5 Eschenbach bezwingt Hochdorf Sieg für Eschenbach: Gegen Hochdorf gewinnt das Team am Freitag zuhause 2:1.

(chm)

Eschenbach lag ab der 80. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Chris Gehrig (39. Minute) und Kevin Streuli getroffen hatten. In der 82. Minute schoss Hochdorf (Cyril Haldi) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Hochdorf sah Pascal Schärli (84.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Pascal Schärli (43.), Mirco Ruggiero (62.) und Danilo D'Alessandro (90.). Bei Eschenbach erhielten Chris Gehrig (20.) und Severin Zimmermann (84.) eine gelbe Karte.

Nach dem ersten Spiel steht Eschenbach auf dem dritten Rang. Eschenbach tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Rotkreuz III an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 22. April statt (18.45 Uhr, Sportpark/Dorfmatt Rotkreuz, Rotkreuz).

In der Tabelle steht Hochdorf nach dem ersten Spiel auf Rang 8. Im nächsten Spiel kriegt es Hochdorf in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Littau II. Die Partie findet am 22. April statt (19.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Telegramm: FC Eschenbach III - FC Hochdorf 2:1 (1:0) - Weiherhus, Eschenbach – Tore: 39. Chris Gehrig 1:0. 80. Kevin Streuli 2:0. 82. Cyril Haldi (Penalty) 2:1. – Eschenbach: Marco Gärtner, Kai Marti, Marco Zemp, Chris Gehrig, Thomas Kaech, Maik Bucher, Dominik Honauer, Sandro Honauer, Silvan Honauer, Patrick Felder, Severin Zimmermann. – Hochdorf: Lukas Werder, Jan Müller, Raphael Zehnder, Devin Kempf, Pascal Schärli, Martin Anderhub, Samuel Bieri, Richard Buck, Claudio Reboredo Alves, Sven Roos, Mischa Jeger. – Verwarnungen: 20. Chris Gehrig, 43. Pascal Schärli, 62. Mirco Ruggiero, 84. Severin Zimmermann, 90. Danilo D'Alessandro – Ausschluss: 84. Pascal Schärli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5:

