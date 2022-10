4. Liga, Gruppe 4 Eschenbach gewinnt klar gegen Hochdorf Sieg für Eschenbach: Gegen Hochdorf gewinnt das Team am Freitag zuhause 4:1.

Den Auftakt machte Sandro Honauer, der in der 20. Minute für Eschenbach zum 1:0 traf. Mit seinem Tor in der 57. Minute brachte Kevin Streuli Eschenbach mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Martin Anderhub sorgte in der 58. Minute für Hochdorf für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Patrick Felder sorgte in der 59. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Eschenbach. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Kevin Streuli in der 65. Minute, als er für Eschenbach zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Elias Estermann von Hochdorf erhielt in der 45. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Eschenbach hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 4 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Hochdorf kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.5 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Defensive 21 Tore hinnehmen musste (Rang 8).

Eschenbach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 6. Eschenbach hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Eschenbach siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Eschenbach in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn SC Obergeissenstein (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am 8. Oktober statt (20.15 Uhr, Wartegg, Luzern).

Nach der Niederlage büsst Hochdorf einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit vier Punkten auf Rang 9. Hochdorf hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Hochdorf daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Olympique Lucerne. Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (19.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Telegramm: FC Eschenbach III - FC Hochdorf 4:1 (1:0) - Weiherhus, Eschenbach – Tore: 20. Sandro Honauer 1:0. 57. Kevin Streuli 2:0. 58. Martin Anderhub 2:1. 59. Patrick Felder 3:1. 65. Kevin Streuli 4:1. – Eschenbach: Marco Gärtner, Kai Marti, Patrick Rust, Chris Gehrig, Thomas Kaech, Silvan Honauer, Sandro Honauer, Dominik Honauer, Severin Zimmermann, Kevin Streuli, Patrick Felder. – Hochdorf: Joel Lang, Mirco Ruggiero, Elias Estermann, Marco Schürch, Pascal Schärli, Janic Wigger, Martin Anderhub, Pascal Arnold, Corsin Bundi, Sven Roos, Samuel Bieri. – Verwarnungen: 45. Elias Estermann.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 06:08 Uhr.

