4. Liga, Gruppe 4 Eschenbach holt sich drei Punkte gegen Malters – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Eschenbach gewinnt am Samstag zuhause gegen Malters 3:1.

(chm)

Sandro Müller eröffnete in der 24. Minute das Skore, als er für Eschenbach das 1:0 markierte. Erneut Sandro Müller traf in der 27. Minute auch zum 2:0 für Eschenbach. Eschenbach erhöhte in der 72. Minute seine Führung durch Severin Zimmermann weiter auf 3:0. In der 76. Minute sorgte Valbon Neziri noch für Resultatkosmetik für Malters. Er traf zum 1:3-Schlussstand. Das Tor fiel durch einen Elfmeter.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Malters ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 20 Tore in sieben Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel (Rang 7).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Eschenbach. Acht Punkte bedeuten Rang 7. Eschenbach hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Eschenbach siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Eschenbach in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Rothenburg (Platz 6) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 17. Oktober (13.30 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Nach der Niederlage büsst Malters einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 8. Für Malters ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison.

Malters trifft im nächsten Spiel daheim auf Luzerner SC (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 18. Oktober statt (20.00 Uhr, Oberei, Malters).

Telegramm: FC Eschenbach III - FC Malters 3:1 (2:0) - Weiherhus, Eschenbach – Tore: 24. Sandro Müller 1:0. 27. Sandro Müller 2:0. 72. Severin Zimmermann 3:0. 76. Valbon Neziri (Penalty) 3:1. – Eschenbach: Manuel Winiger, Patrick Rust, Sandro Müller, Chris Gehrig, Thomas Kaech, Colin Stirnimann, Maik Bucher, Severin Zimmermann, Sandro Honauer, Patrick Felder, Kevin Streuli. – Malters: Raim Selimi, Micha Bucheli, Jonas Schröter, Dominik Zemp, Donat Furrer, Joris Schweizer, Patrick Stalder, Nicolas Stephan, Sven Stadelmann, Agenthan Theivendran, Yannik Bucheli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: Hildisrieder SV - FC Littau II 2:2, SC Emmen a - SC Obergeissenstein 2:1, FC Eschenbach III - FC Malters 3:1

Tabelle: 1. Hildisrieder SV 7 Spiele/15 Punkte (29:12). 2. SC Obergeissenstein 7/13 (20:5), 3. SC Emmen a 7/13 (21:14), 4. FC Littau II 7/13 (23:15), 5. FC Emmenbrücke II 6/11 (22:10), 6. FC Rothenburg 6/10 (13:12), 7. FC Eschenbach III 7/8 (14:28), 8. FC Malters 7/6 (10:20), 9. FC Südstern b 6/4 (9:26), 10. Luzerner SC 6/0 (12:31).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 04:18 Uhr.