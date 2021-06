2. Liga Eschenbach stolpert gegen Cham Überraschung bei Cham gegen Eschenbach: Der Tabellenachte (Cham) hat am Sonntag zuhause den Tabellenersten 3:1 besiegt.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Melvin Hegglin für Cham. In der 33. Minute traf er zum 1:0. Reto Scherer sorgte in der 52. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Cham. Robin Niederberger sorgte in der 58. Minute für Eschenbach für den Anschlusstreffer zum 1:2. In der 84. Minute schoss Sandro Scherer Cham mittels Elfmeter zur 3:1-Führung.

Bei Cham erhielten Andri Krienbühl (50.) und Sandro Scherer (78.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Eschenbach für Dastin Szymanski (61.) und Tom Kollaku (84.).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Cham. 18 Punkte bedeuten Rang 7. Cham hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Cham spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Obergeissenstein (Platz 11). Zu diesem Spiel kommt es am 26. Juni (16.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Trotz der Niederlage bleibt Eschenbach auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 25 Punkte auf dem Konto. Nach zwei Siegen in Serie verliert Eschenbach erstmals wieder.

Eschenbach bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Schattdorf. Diese Begegnung findet am 26. Juni statt (16.00 Uhr, Weiherhus, Eschenbach).

Telegramm: SC Cham II - FC Eschenbach I 3:1 (1:0) - Eizmoos, Cham – Tore: 33. Melvin Hegglin 1:0. 52. Reto Scherer 2:0. 58. Robin Niederberger 2:1. 84. Sandro Scherer (Penalty) 3:1. – Cham: Fabian Meier, Leo Suta, Kevin Röthlisberger, Nicola Mair Noack, Andri Good, Sandro Scherer, Melvin Hegglin, Andri Krienbühl, Abdurani Morceli, Kris Lüthi, Reto Scherer. – Eschenbach: Janis Bachmann, Kevin Arnold, Kilian Gurtner, Tom Kollaku, Marco Emmenegger, Dastin Szymanski, Philipp Ulrich, Luca Rinaldo, Robin Niederberger, Emrah Bajrami, Hariz Osmanbasic. – Verwarnungen: 50. Andri Krienbühl, 61. Dastin Szymanski, 78. Sandro Scherer, 84. Tom Kollaku.

Tabelle: 1. FC Eschenbach I 25 Spiele/25 Punkte (32:16). 2. FC Schattdorf 25/25 (26:19), 3. SC Emmen 25/23 (26:16), 4. FC Hochdorf 25/23 (33:18), 5. FC Littau 25/20 (23:16), 6. FC Sempach 25/20 (20:13), 7. SC Cham II 25/18 (27:22), 8. Luzerner SC 25/18 (22:20), 9. FC Stans 25/14 (24:23), 10. FC Altdorf 25/14 (19:28), 11. SC Obergeissenstein 25/14 (14:24), 12. FC Gunzwil 25/14 (21:28), 13. FC Entlebuch 25/13 (16:25), 14. FC Sursee 25/0 (4:39).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.06.2021 00:07 Uhr.