4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5 Eschenbach und Littau spielen unentschieden Im Spiel zwischen Eschenbach und Littau hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

Eschenbach war zweimal in Führung. Littau lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Littau in der 79. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

Zuletzt ging Eschenbach in der 56. Minute durch Severin Zimmermann 3:2 in Führung. Für den Ausgleich für Littau zum Schlussresultat von 3:3 war Sven Gerschwiler in der 79. Minute besorgt. Für ihn war es der zweite Treffer der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Eschenbach zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Weiterhin liegt Eschenbach an der Tabellenspitze. Das Team hat nach fünf Spielen 13 Punkte auf dem Konto. Eschenbach hat bisher viermal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Eschenbach in einem Heimspiel mit FC Brunnen b (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 1. Juni statt (20.00 Uhr, Weiherhus, Eschenbach).

Für Littau hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 2. Littau hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Littau in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Brunnen b. Das Spiel findet am 4. Juni statt (16.00 Uhr, Schoeller).

Telegramm: FC Eschenbach III - FC Littau II 3:3 (2:2) - Weiherhus, Eschenbach – Tore: 12. Kevin Streuli 1:0. 13. Sven Gerschwiler 1:1. 30. Mario Koller 1:2. 37. Severin Zimmermann 2:2. 56. Severin Zimmermann 3:2. 79. Sven Gerschwiler 3:3. – Eschenbach: Colin Stirnimann, Marco Gärtner, Kai Marti, Reto Heinzer, Chris Gehrig, Thomas Kaech, Maik Bucher, Dominik Honauer, Severin Zimmermann, Patrick Felder, Kevin Streuli. – Littau: Milan Markovic, Ahmet Gökcebay, Lukas Bürcher, Sebastian Steger, Dominic Blättler, Thomas Binggeli, Mario Koller, Karim Mostafa, Livio Mürner, Sven Gerschwiler, Fabian Bühler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.05.2023 23:06 Uhr.