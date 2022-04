3. Liga, Gruppe 3 Escholzmatt-Marbach bezwingt auswärts Grosswangen-Ettiswil Sieg für Escholzmatt-Marbach: Gegen Grosswangen-Ettiswil gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:1.

Das erste Tor der Partie fiel erst in der 49. Minute, nachdem die erste Halbzeit torlos ausgegangen war. Bobi Johannes Dogdu eröffnete für Escholzmatt-Marbach das Skore. In der 55. Minute baute Jason Schöpfer den Vorsprung für Escholzmatt-Marbach auf zwei Tore aus (2:0). Goncalo Vicente Fernandes Madeira baute in der 67. Minute die Führung für Escholzmatt-Marbach weiter aus (3:0). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Joel Wälti in der 82. Minute für Grosswangen-Ettiswil auf 1:3.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Grosswangen-Ettiswil erhielten Joel Wälti (73.) und Cyrill Gehrig (91.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Escholzmatt-Marbach.

Der Sieg brachte Escholzmatt-Marbach über den Strich. 17 Punkte bedeuten Rang 10. Das Team verbessert sich um einen Platz. Neu am Tabellenende liegt FC Sempach. Escholzmatt-Marbach hat bisher fünfmal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Escholzmatt-Marbach trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Knutwil (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 8. Mai statt (14.00 Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Für Grosswangen-Ettiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 9. Für Grosswangen-Ettiswil war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Grosswangen-Ettiswil in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Ruswil. Diese Begegnung findet am 8. Mai statt (13.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Telegramm: FC Grosswangen-Ettiswil - FC Escholzmatt-Marbach 1:3 (0:0) - Gutmoos, Grosswangen – Tore: 49. Bobi Johannes Dogdu 0:1. 55. Jason Schöpfer 0:2. 67. Goncalo Vicente Fernandes Madeira 0:3. 82. Joel Wälti 1:3. – Grosswangen-Ettiswil: Vito Fischer, Daniel Bucher, Joel Wälti, Roland Stöckli, Nevio Inäbnit, Noel Luca Luternauer, Remo Zeder, Cyrill Gehrig, Pirmin Vonwyl, Fabian Ukaj, Sven Baumeler. – Escholzmatt-Marbach: Ian Glanzmann, Thomas Niederberger, Stefan Wüthrich, Bobi Johannes Dogdu, Oliver Knüsel, Arber Krasniqi, Goncalo Vicente Fernandes Madeira, Marvin Greil, Oliver Greil, Dario Doppmann, Jason Schöpfer. – Verwarnungen: 73. Joel Wälti, 91. Cyrill Gehrig.

