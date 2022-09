3. Liga, Gruppe 3 Escholzmatt-Marbach gewinnt erstmals beim Spiel gegen Nottwil Im sechsten Spiel ist es endlich soweit: Escholzmatt-Marbach hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Nottwil gewinnt die Mannschaft am Samstag zuhause 4:2.

Ein Eigentor von Jonas Thalmann brachte in der 13. Minute die 1:0-Führung für Nottwil. In der 21. Minute traf Goncalo Vicente Fernandes Madeira für Escholzmatt-Marbach zum 1:1-Ausgleich. In der 47. Minute war es an Joel Burkhardt, Nottwil 2:1 in Führung zu bringen.

In der 70. Minute traf Jonas Thalmann für Escholzmatt-Marbach zum 2:2-Ausgleich. Jason Schöpfer traf in der 71. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Escholzmatt-Marbach. In der 75. Minute erhöhte Jonas Thalmann auf 4:2 für Escholzmatt-Marbach.

Bei Escholzmatt-Marbach erhielten Maran Mohanarangan (78.) und Jason Schöpfer (78.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Nottwil für Thibault Jufer (38.) und Michael Felder (57.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Escholzmatt-Marbach eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.5 pro Spiel. Das bedeutet, dass Escholzmatt-Marbach die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 12 mit durchschnittlich 3.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg liegt Escholzmatt-Marbach neu nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Mit vier Punkten liegt das Team auf Rang 9. Das Team rückt damit um drei Plätze vor. Neu am Tabellenende liegt FC Wolhusen. Der erste Sieg der Saison für Escholzmatt-Marbach folgt nach vier Niederlagen und einem Unentschieden. Escholzmatt-Marbach konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Escholzmatt-Marbach trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Wauwil-Egolzwil (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 1. Oktober statt (18.00 Uhr, Sport).

Mit der Niederlage rückt Nottwil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit vier Punkten neu Platz 10. Nottwil hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Nottwil trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Wolhusen (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 1. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil).

Telegramm: FC Escholzmatt-Marbach - FC Nottwil 4:2 (1:1) - Sportplatz Ebnet, Escholzmatt – Tore: 13. Eigentor (Jonas Thalmann) 0:1.21. Goncalo Vicente Fernandes Madeira 1:1. 47. Joel Burkhardt 1:2. 70. Jonas Thalmann 2:2. 71. Jason Schöpfer 3:2. 75. Jonas Thalmann 4:2. – Escholzmatt-Marbach: Ian Glanzmann, Mario Schmidiger, Jonas Thalmann, Arber Krasniqi, Thomas Niederberger, Marvin Greil, Marc Schmid, Maran Mohanarangan, Oliver Greil, Goncalo Vicente Fernandes Madeira, Dario Doppmann. – Nottwil: Colin Thijs, Nicola Lichtsteiner, Thibault Jufer, Michael Felder, Arno Wildi, Nicolas Stephan, Arian Bislimi, Cornel Schmidiger, David Renggli, Joel Burkhardt, Jarno Ineichen. – Verwarnungen: 38. Thibault Jufer, 57. Michael Felder, 78. Maran Mohanarangan, 78. Jason Schöpfer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

