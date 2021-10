Frauen 2. Liga Escholzmatt-Marbach holt sich drei Punkte gegen Kickers Escholzmatt-Marbach behielt im Spiel gegen Kickers am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Escholzmatt-Marbach: Milena Aregger brachte ihre Mannschaft in der 9. Minute 1:0 in Führung. In der 14. Minute baute Deborah Müller den Vorsprung für Escholzmatt-Marbach auf zwei Tore aus (2:0). Milena Aregger baute in der 18. Minute die Führung für Escholzmatt-Marbach weiter aus (3:0). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Marjana Ensmenger in der 46. Minute für Kickers auf 1:3.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Escholzmatt-Marbach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 6. Escholzmatt-Marbach hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Escholzmatt-Marbach geht es auswärts gegen FC Lugano Femminile II (Platz 11) weiter. Diese Begegnung findet am 17. Oktober statt (12.00 Uhr, Stadio Comunale Cornaredo, Lugano).

Für Kickers hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 9. Für Kickers ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Kickers ging unentschieden aus.

Kickers trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Adligenswil (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Telegramm: Team Region Entlebuch - FC Kickers Luzern 3:1 (3:0) - Moosmättili, Schüpfheim – Tore: 9. Milena Aregger 1:0. 14. Deborah Müller 2:0. 18. Milena Aregger 3:0. 46. Marjana Ensmenger 3:1. – Escholzmatt-Marbach: Melanie Schmid, Michèle Bieri, Eliane Fuchs, Jana Bieri, Tabea Emmenegger, Tamara Emmenegger, Deborah Müller, Andrea Kaufmann, Lorena Theiler, Milena Aregger, Deborah Duss. – Kickers: Carla Wey, Sarah Kollmann, Marjana Ensmenger, Carmen von Heeren, Kimberly Burch, Viviane Lötscher, Michelle Kunz, Ramona Bühlmann, Patricia Stutz, Chiara Eggler, Mienosch Saleh. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. SK Root 6 Spiele/18 Punkte (22:6). 2. Team Uri Frauen I 7/18 (29:5), 3. SG Stans-Engelberg 6/16 (19:3), 4. FC Willisau 6/13 (14:10), 5. FC Luzern Frauen 2 6/11 (13:5), 6. Team Region Entlebuch 7/8 (10:20), 7. FC Horw 6/7 (10:23), 8. FC Küssnacht a/R 6/5 (5:15), 9. FC Kickers Luzern 7/4 (8:13), 10. FC Adligenswil 6/3 (5:16), 11. FC Lugano Femminile II 6/3 (7:13), 12. SC Nebikon 7/1 (7:20).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2021 21:48 Uhr.