3. Liga, Gruppe 3 Escholzmatt-Marbach und Entlebuch spielen 0:0 Im Spiel zwischen Escholzmatt-Marbach und Entlebuch sind keine Tore gefallen. Die Teams nehmen je einen Punkt nach Hause.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Entlebuch sah Tim Unternährer (80.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Janik Portmann (17.), Marco Wigger (52.) und Tim Unternährer (73.). Gelbe Karten gab es bei Escholzmatt-Marbach für Arber Krasniqi (60.) und Flamur Azizi (73.).

Die Tabellensituation bleibt für Escholzmatt-Marbach unverändert. Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 11. Escholzmatt-Marbach hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Escholzmatt-Marbach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Ruswil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am Samstag (23. April) statt (18.00 Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Entlebuch bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 40 Punkte. Entlebuch hat bisher 13mal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Entlebuch in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Nottwil. Die Partie findet am Samstag (23. April) statt (16.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Telegramm: FC Escholzmatt-Marbach - FC Entlebuch 0:0 (0:0) - Sportplatz Ebnet, Escholzmatt – keine Tore – Escholzmatt-Marbach: Ian Glanzmann, Stefan Wüthrich, Adnan Tola, Bobi Johannes Dogdu, Oliver Knüsel, Arber Krasniqi, Maran Mohanarangan, Flamur Azizi, Marvin Greil, Goncalo Vicente Fernandes Madeira, Dario Doppmann. – Entlebuch: Fabian Stöckli, Remo Wigger, Patrick Wigger, Tim Unternährer, Janik Portmann, Marco Wigger, Ivo Thalmann, Micha Schmid, Silvan Bachmann, Linus Bieri, Lars Balmer. – Verwarnungen: 17. Janik Portmann, 52. Marco Wigger, 60. Arber Krasniqi, 73. Flamur Azizi, 73. Tim Unternährer – Ausschluss: 80. Tim Unternährer.

