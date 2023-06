3. Liga, Gruppe 3 Escholzmatt-Marbach und Reiden teilen sich Punkte Escholzmatt-Marbach und Reiden spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Escholzmatt-Marbach die Führung. Torschütze in der 12. Minute war Domenico Gervasio. Den Ausgleich erzielte Goncalo Vicente Fernandes Madeira in der 68. Minute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Das Unentschieden hat für Escholzmatt-Marbach nicht gereicht, um das Schlusslicht in der Tabelle abzugeben. Die Mannschaft steht nach 22 Spielen bei 16 Punkten. Escholzmatt-Marbach hat bisher dreimal gewonnen, zwölfmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Für Escholzmatt-Marbach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach dem Unentschieden büsst Reiden in der Tabelle ein und liegt neu mit 29 Punkten auf Rang 7. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Reiden hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Reiden ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Escholzmatt-Marbach - SC Reiden 1:1 (0:1) - Sportplatz Ebnet, Escholzmatt – Tore: 12. Domenico Gervasio (Penalty) 0:1.68. Goncalo Vicente Fernandes Madeira 1:1. – Escholzmatt-Marbach: Ian Glanzmann, Mario Schmidiger, Oliver Knüsel, Bobi Johannes Dogdu, Dario Doppmann, Maran Mohanarangan, Jason Schöpfer, Goncalo Vicente Fernandes Madeira, Marc Schmid, Thomas Niederberger, Dorenton Berisha. – Reiden: Manuel Steinmann, Janic Vogel, Patrick Bösch, Kevin Schmid, Sven Neher, Joel Wirz, Biond Balazi, Linus Glanzmann, Domenico Gervasio, Liam Küng, Jan Nietlispach. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

