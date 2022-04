Frauen 2. Liga Escholzmatt-Marbach verliert gegen Seriensieger Altdorf Altdorf setzt seine Siegesserie auch gegen Escholzmatt-Marbach fort. Das 4:2 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Nadine Scheiber eröffnete in der 7. Minute das Skore, als sie für Altdorf das 1:0 markierte. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 59, als Milena Aregger für Escholzmatt-Marbach erfolgreich war. Monika Mulle traf in der 60. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Altdorf.

Altdorf baute die Führung in der 73. Minute (Nadine Scheiber) weiter aus (3:1). Jana Bieri sorgte in der 88. Minute für Escholzmatt-Marbach für den Anschlusstreffer zum 2:3. Das letzte Tor der Partie fiel in der 89. Minute, als Monika Mulle für Altdorf auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Svenja Arnold von Altdorf erhielt in der 92. Minute die gelbe Karte.

Altdorf hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.1 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 15 Spielen, in denen die Offensive 47 Tore erzielte. In der Abwehr ist Altdorf sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Durchschnittlich muss die Defensive 0.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Die Abwehr von Escholzmatt-Marbach kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.9 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Altdorf bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 37 Punkten auf Rang 3. Für Altdorf ist es der dritte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Altdorf in einem Heimspiel mit FC Adligenswil (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 30. April statt (19.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Nach der Niederlage büsst Escholzmatt-Marbach drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 11. Für Escholzmatt-Marbach war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Escholzmatt-Marbach trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Adligenswil (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Mittwoch (27. April) statt (20.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Telegramm: Team Region Entlebuch - Team Uri Frauen I 2:4 (0:1) - Moosmättili, Schüpfheim – Tore: 7. Nadine Scheiber 0:1. 59. Milena Aregger 1:1. 60. Monika Mulle 1:2. 73. Nadine Scheiber 1:3. 88. Jana Bieri 2:3. 89. Monika Mulle 2:4. – Escholzmatt-Marbach: Chantal Pfulg, Melanie Schmid, Elena Röösli, Jana Bieri, Ramona Portmann, Larissa Bucher, Selina Burri, Deborah Müller, Tabea Emmenegger, Sabine Dahinden, Deborah Duss. – Altdorf: Julia Novacic, May Van der Ven, Svenja Arnold, Tamara Eller, Eliane Furger, Silvana Baumann, Flavia Vanoli, Vanessa Müller, Leonie Christen, Jasmin Müller, Nadine Scheiber. – Verwarnungen: 92. Svenja Arnold.

