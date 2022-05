Frauen 2. Liga Escholzmatt-Marbach verliert gegen Seriensieger Stans Stans reiht Sieg an Sieg: Gegen Escholzmatt-Marbach hat das Team am Samstag bereits den sechsten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:0

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Ein Eigentor von Melanie Schmid brachte in der 11. Minute die 1:0-Führung für Stans. Per Penalty erhöhte Denise Baumann in der 39. Minute zum 2:0 für Stans.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.7 hat die Abwehr von Stans ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 58 erzielten Toren Rang 1.

Stans bleibt Leader: Nach 15 Spielen hat das Team 40 Punkte. Für Stans ist es der sechste Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Stans in einem Heimspiel mit FC Kickers Luzern (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am Dienstag (3. Mai) statt (20.15 Uhr, Eichli, Stans).

Für Escholzmatt-Marbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 11. Escholzmatt-Marbach hat bisher dreimal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Luzern Frauen 2 kriegt es Escholzmatt-Marbach als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 7. Mai statt (20.15 Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Telegramm: SG Stans-Engelberg - Team Region Entlebuch 2:0 (2:0) - Sportplatz Wyden, Engelberg – Tore: 11. Eigentor (Melanie Schmid) 1:0.39. Denise Baumann (Penalty) 2:0. – Stans: Sonja Niederberger, Michelle Gmünder, Daniela Barmettler, Anja Odermatt, Corina Fedier, Miriam Mathis, Denise Baumann, Lea Lenherr, Manuela Amstad, Gina Niederberger, Katrin Mathis. – Escholzmatt-Marbach: Melanie Schmid, Tabea Emmenegger, Jana Bieri, Ramona Portmann, Rebekka Studer, Selina Burri, Julia Wicki, Deborah Müller, Sarah Wolf, Sabine Dahinden, Milena Aregger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

