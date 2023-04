3. Liga, Gruppe 1 Fabian Gerig führt Erstfeld mit drei Toren zum Sieg gegen Schwyz Sieg für Erstfeld: Gegen Schwyz gewinnt das Team am Samstag zuhause 6:1.

Drei seiner Tore schoss Erstfeld in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Schwyz war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 84. Minute zum zwischenzeitlichen 1:6.

Matchwinner für Erstfeld war Fabian Gerig, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Erstfeld waren: Samuel Baumann (1 Treffer), Nino Epp (1 Treffer) und Michael Baumann (1 Treffe.) einziger Torschütze für Schwyz war: Ramon Betschart (1 Treffer).

Gelbe Karten gab es bei Schwyz für Ramon Betschart (29.), Jannes Lüönd (37.) und Ardian Regja (91.). Eine Verwarnung gab es für Erstfeld, nämlich für Michael Traxel (79.).

In seiner Gruppe hat Erstfeld den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.1 Mal pro Partie.

Die Tabellensituation bleibt für Erstfeld unverändert. 32 Punkte bedeuten Rang 3. Für Erstfeld ist es bereits der neunte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat fünfmal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Fünf Spiele von Erstfeld gingen unentschieden aus.

Erstfeld spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Steinhausen (Platz 5). Das Spiel findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Mit der Niederlage rückt Schwyz in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 23 Punkten neu Platz 6. Schwyz hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt. Schwyz verlor zudem erstmals zuhause.

Schwyz tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Stans an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (17.30 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Telegramm: ESC Erstfeld - SC Schwyz 6:1 (3:0) - Pfaffenmatt, Erstfeld – Tore: 10. Samuel Baumann 1:0. 14. Fabian Gerig 2:0. 38. Fabian Gerig 3:0. 64. Michael Baumann 4:0. 71. Nino Epp (Penalty) 5:0.83. Fabian Gerig 6:0. 84. Ramon Betschart 6:1. – Erstfeld: Markus Bürgler, Michael Baumann, Nino Epp, Michael Traxel, Marc Zgraggen, Gian-Luca Tresch, Matteo Zgraggen, Fabian Gerig, Jeremias Baumann, Silvan Baumann, Samuel Baumann. – Schwyz: Kevin Dudle, Ajhan Zejnulai, Jannes Lüönd, Silvan Heinzer, Ramon Betschart, Patrick Kistler, Jonas Steiner, Manuel Gisler, Joshua Bossart, Niclas Suter, Walter Scherrer. – Verwarnungen: 29. Ramon Betschart, 37. Jannes Lüönd, 79. Michael Traxel, 91. Ardian Regja.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2023 22:17 Uhr.