3. Liga, Gruppe 1 Fatlum Sylejmani führt Baar mit drei Toren zum Sieg gegen Engelberg Sieg für Baar: Gegen Engelberg gewinnt das Team am Samstag zuhause 5:2.

In der zweiten Halbzeit erzielte Baar über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Engelberg waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:2 (46. Minute) und zum 2:3 (75. Minute).

Matchwinner für Baar war Fatlum Sylejmani, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Baar waren: Leonard Rechi (1 Treffer) und Emanuele Smilari (1 Treffe.) die Torschützen für Engelberg waren: Mustaf Duraku und Martin Matter.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Baar für Diego Messina (52.) und Giordan Martino (62.). Engelberg blieb ohne Karte.

Baar rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 7. Für Baar ist es der zweite Sieg in Serie.

Baar spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Muotathal (Platz 10). Die Partie findet am 30. April statt (14.30 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Für Engelberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 4. Engelberg hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Engelberg tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von Zug 94 II an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (16.00 Uhr, Sportplatz Wyden, Engelberg).

Telegramm: FC Baar 1 - Engelberger SC 5:2 (2:0) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 11. Fatlum Sylejmani 1:0. 21. Fatlum Sylejmani 2:0. 46. Mustaf Duraku 2:1. 61. Leonard Rechi 3:1. 75. Martin Matter 3:2. 80. Emanuele Smilari 4:2. 95. Fatlum Sylejmani 5:2. – Baar: Marc Hubler, Daniel Dietrich, Diego Messina, Daniel Marquez, Giordan Martino, Nico Laisa, Gabriel Can, Leonard Rechi, Kreshnik Nurcaj, Fatlum Sylejmani, Emanuele Smilari. – Engelberg: Jahn Zumbühl, Primus Ettlin, Marcel Schleiss, Lars Imboden, Tim Christen, Mustaf Duraku, Julian Fischer, Gianluca Britschgi, Raffael Kaufmann, Martin Matter, Stefan Christen. – Verwarnungen: 52. Diego Messina, 62. Giordan Martino.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

