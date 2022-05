3. Liga, Gruppe 3 Favorit Dagmersellen siegt klar gegen Sempach Dagmersellen holt gegen Sempach zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellensechste gewinnt am Donnerstag gegen den Tabellenzwölften 4:0.

(chm)

Manuel Huber erzielte in der 7. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Dagmersellen. Per Penalty erhöhte Janik Sommer in der 25. Minute zum 2:0 für Dagmersellen. Dagmersellen erhöhte in der 33. Minute seine Führung durch Andrin Fischer weiter auf 3:0. In der 66. Minute baute der gleiche Andrin Fischer die Führung für Dagmersellen weiter aus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Dagmersellen erhielten Andrin Fischer (65.) und Flavio Accola (90.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Sempach, Marco Heer (87.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Dagmersellen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 49 Tore in 19 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match.

Die Abwehr von Sempach kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 59 Gegentore in 19 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.1 Toren pro Match (Rang 12).

Dagmersellen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 29 Punkten auf Rang 4. Dagmersellen hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Dagmersellen geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Reiden (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 14. Mai statt (17.00 Uhr, Kleinfeld, Reiden).

Sempach verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Sempach hat bisher einmal gewonnen, 15mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Sempach geht es daheim gegen FC Altbüron-Grossdietwil (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Telegramm: FC Dagmersellen - FC Sempach 4:0 (3:0) - Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen – Tore: 7. Manuel Huber 1:0. 25. Janik Sommer (Penalty) 2:0.33. Andrin Fischer 3:0. 66. Andrin Fischer 4:0. – Dagmersellen: Dominik Schüpbach, David Bernet, Flavio Accola, Janik Sommer, Luca Roth, Michael Bucher, Livio Scheidegger, Noah Tschopp, Raphael Taudien, Manuel Huber, Andrin Fischer. – Sempach: Patrick Bachmann, Sascha Heer, Jan Bühler, David Muff, Jan Emmenegger, Christian Lugli, Michael Schwegler, Livio Brunner, Timo Brun, Nando Bucher, Matthias Häfliger. – Verwarnungen: 65. Andrin Fischer, 87. Marco Heer, 90. Flavio Accola.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2022 17:48 Uhr.