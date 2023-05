2. Liga Favorit Entlebuch siegt gegen Hochdorf Entlebuch siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Hochdorf: Der Tabellenachte siegt zuhause 3:1 gegen den Tabellen-14.

Entlebuch ging in der 9. Spielminute durch Micha Schmid in Führung, ehe Hochdorf in der 20. Minute (Roger Haldi) der Ausgleich gelang. Silvan Bachmann schoss Entlebuch in der 63. Minute zur 2:1-Führung. Mit dem 3:1 für Entlebuch schoss Luca Fahrni das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Sechs gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Entlebuch. Eine Verwarnung gab es für Hochdorf, nämlich für Sandro Frischkopf (59.).

Die Tabellensituation hat sich für Entlebuch nicht verändert. Mit 30 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Entlebuch hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und neunmal unentschieden gespielt.

Entlebuch tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Willisau an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Hochdorf verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Hochdorf hat bisher achtmal gewonnen und 16mal verloren.

Hochdorf spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen Luzerner SC (Platz 9). Das Spiel findet am 2. Juni statt (20.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Telegramm: FC Entlebuch - FC Hochdorf 3:1 (1:1) - Sportplatz Farbschachen, Entlebuch – Tore: 9. Micha Schmid 1:0. 20. Roger Haldi 1:1. 63. Silvan Bachmann 2:1. 87. Luca Fahrni 3:1. – Entlebuch: Fabian Stöckli, Michael Koch, Patrick Wigger, Patrick Lötscher, Janik Portmann, Marco Wigger, Ramon Roth, Manuel Emmenegger, Silvan Bachmann, Micha Schmid, Pascal Mahler. – Hochdorf: Roman Feer, Brian Közle, Marco Schürch, Roger Haldi, Timon Bieri, Fabian Wicki, Sandro Frischkopf, Albert Rudaj, Raphael Wildisen, Marcell Wicki, Livio Lombardo. – Verwarnungen: 37. Silvan Bachmann, 43. Manuel Emmenegger, 53. Ramon Roth, 59. Sandro Frischkopf, 73. Pascal Mahler, 86. Micha Schmid, 95. Patrick Wigger.

