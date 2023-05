2. Liga Favorit Goldau siegt klar gegen Littau Goldau siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Littau: Der Tabellenzweite siegt zuhause 3:0 gegen den Tabellenneunten.

(chm)

Den Grundstein für den Sieg legte Goldau mit einem Doppelschlag zu Beginn des Spiels: Zunächst war Konrad Huser in der 32. Minute erfolgreich, dann traf Zeno Huser vier Minuten später zum 2:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Tobias Walker in der 75. Minute, als er für Goldau zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Littau erhielten Kürsad Özdemir (31.) und Sammy Cook (69.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Goldau, Dario Schelbert (67.) kassierte sie.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Goldau: Das Team schiesst im Schnitt 2.2 Tore pro Partie.

Goldau bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 45 Punkten auf Rang 2. Für Goldau ist es der zweite Sieg in Serie.

Goldau spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Hochdorf (Rang 14). Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Nach der Niederlage büsst Littau einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 26 Punkten auf Rang 10. Littau hat bisher achtmal gewonnen, zwölfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Littau auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Entlebuch (Platz 9) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (18.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Telegramm: SC Goldau - FC Littau 3:0 (2:0) - Sportplatz Tierpark, Goldau – Tore: 32. Konrad Huser 1:0. 36. Zeno Huser 2:0. 75. Tobias Walker 3:0. – Goldau: Ideal Sopaj, Philipp Ulrich, Luca Sommaruga, Carl Alois Gabriel Persson, Lars Zumbühl, Konrad Huser, Simon Schmid, Dario Schelbert, Tobias Walker, Arnel Mehicic, Zeno Huser. – Littau: Ramon Grüter, Colin Bächler, Rinor Zharku, Abdalla Mamo, Sammy Cook, Dario Nickel, Patrice Gilli, Tim Steffen, Yvo Schorno, Cyrill Stocker, Kürsad Özdemir. – Verwarnungen: 31. Kürsad Özdemir, 67. Dario Schelbert, 69. Sammy Cook.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2023 01:12 Uhr.