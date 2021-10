3. Liga, Gruppe 2 Favorit Gunzwil siegt deutlich gegen Olympique Lucerne Gunzwil siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Olympique Lucerne: Der Tabellendritte siegt zuhause 5:0 gegen den Tabellenzwölften.

(chm)

In der 9. Minute gelang Till Fleischli der Führungstreffer zum 1:0 für Gunzwil. Matias Nurmi erhöhte in der 23. Minute zur 2:0-Führung für Gunzwil. Gunzwil erhöhte in der 43. Minute seine Führung durch Raffael Furrer weiter auf 3:0.

Gunzwil erhöhte in der 81. Minute seine Führung durch Domenik Martini weiter auf 4:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Bruno Rafael Machado Mendes in der 84. Minute, als er für Gunzwil zum 5:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ivo Fuchs von Olympique Lucerne erhielt in der 25. Minute die gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Olympique Lucerne ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 49 Tore in zehn Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.9 Toren pro Spiel (Rang 12).

Für Gunzwil bedeutet der Sieg, dass das Team neu auf einem Aufstiegsplatz liegt. 22 Punkte bedeuten Rang 2. Das Team verbessert sich um einen Platz. Für Gunzwil ist es bereits der siebte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Gunzwil ging unentschieden aus.

Gunzwil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Kriens (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 30. Oktober (20.30 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Olympique Lucerne verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Olympique Lucerne hat bisher nur verloren, nämlich zehnmal.

Olympique Lucerne trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Hitzkirch (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 31. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Telegramm: FC Gunzwil - Olympique Lucerne 5:0 (3:0) - Linden, Gunzwil – Tore: 9. Till Fleischli 1:0. 23. Matias Nurmi 2:0. 43. Raffael Furrer 3:0. 81. Domenik Martini 4:0. 84. Bruno Rafael Machado Mendes 5:0. – Gunzwil: Rafael Süess, André Furrer, Philippe Kronenberg, Marco Rogger, Luca Roth, Benjamin Isler, Till Fleischli, Thimo Fleischli, Elia Ramundo, Matias Nurmi, Raffael Furrer. – Olympique Lucerne: Michael Rieder, Ivo Fuchs, Ardi Bekiri, Selim Deva, Milorad Sekularac, Omar Essakhi, Ivan Paic, Astrit Nikaj, Nico Kurth, Fabio Ehrat, Alen Malanovic. – Verwarnungen: 25. Ivo Fuchs.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Hergiswil II - FC Horw 1:2, SC Buochs - SC Kriens 1:6, FC Adligenswil - FC Ebikon I 2:4, FC Hitzkirch - SK Root 3:2, FC Gunzwil - Olympique Lucerne 5:0, FC Kickers Luzern - FC Malters 4:2

Tabelle: 1. FC Horw 10 Spiele/28 Punkte (47:7). 2. FC Gunzwil 10/22 (25:16), 3. FC Malters 10/19 (25:19), 4. FC Ebikon I 10/19 (21:13), 5. FC Kickers Luzern 10/19 (20:15), 6. SC Kriens 10/18 (28:17), 7. FC Adligenswil 10/14 (29:21), 8. SK Root 10/12 (19:25), 9. SC Buochs 10/9 (17:34), 10. FC Hergiswil II 10/8 (11:19), 11. FC Hitzkirch 10/7 (11:29), 12. Olympique Lucerne 10/0 (11:49).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2021 03:55 Uhr.