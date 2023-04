3. Liga, Gruppe 2 Favorit Gunzwil siegt klar gegen Adligenswil Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 12) ist Gunzwil am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Adligenswil gerecht geworden und hat auswärts 5:1 gewonnen.

In der zweiten Halbzeit erzielte Gunzwil über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Adligenswil war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 83. Minute zum zwischenzeitlichen 1:5.

Die Torschützen für Gunzwil waren: Till Fleischli (2 Treffer), Ramon Stocker (1 Treffer), Matias Nurmi (1 Treffer) und Iwan Rogger (1 Treffer). Einziger Torschütze für Adligenswil war: Dominique Lottenbach (1 Treffer).

Bei Gunzwil erhielten Sandro Fischer (21.) und Sergio Ramundo (44.) eine gelbe Karte. Bei Adligenswil erhielten Philipp Hoffmann (57.) und Sarankan Kandiah (89.) eine gelbe Karte.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 1.1 hat die Abwehr von Gunzwil ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 47 geschossenen Toren Rang 2.

Die Abwehr von Adligenswil kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.1 Tore pro Partie (Rang 12).

Gunzwil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 34 Punkte bedeuten Rang 2. Für Gunzwil ist es der zweite Sieg in Serie.

Gunzwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Südstern (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (18.00 Uhr, Grenzhof, Luzern).

Adligenswil verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Adligenswil war es bereits die achte Niederlage in Serie.

Adligenswil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Ebikon I (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (18.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Telegramm: FC Adligenswil - FC Gunzwil 1:5 (0:2) - Löösch, Adligenswil – Tore: 3. Till Fleischli 0:1. 33. Till Fleischli 0:2. 59. Iwan Rogger 0:3. 74. Ramon Stocker 0:4. 80. Matias Nurmi 0:5. 83. Dominique Lottenbach 1:5. – Adligenswil: Joshua Von Rotz, Raphael Gutzwiller, Magnum Paulino Pereira, Lionel Schmidig, Sarankan Kandiah, Lucca Bühler, Ivo Lombriser, Luca Ravarotto, Moritz Hirt, Philipp Hoffmann, Dominique Lottenbach. – Gunzwil: Moses König, Elia Ramundo, Sandro Fischer, Patrick Oehen, Silas Gassmann, Benjamin Isler, Till Fleischli, Thimo Fleischli, Iwan Rogger, Matias Nurmi, Sergio Ramundo. – Verwarnungen: 21. Sandro Fischer, 44. Sergio Ramundo, 57. Philipp Hoffmann, 89. Sarankan Kandiah.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2023 22:17 Uhr.