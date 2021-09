4. Liga, Gruppe 4 Favorit Hildisrieden siegt deutlich gegen Luzerner SC Hildisrieden holt gegen Luzerner SC zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellendritte gewinnt am Samstag gegen den Tabellenzehnten 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Luzerner SC: Mateo Peric brachte seine Mannschaft in der 41. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 61. Minute, als Roelvis Contreras für Hildisrieden traf. Per Penalty traf Kilian Burkart in der 66. Minute zur 2:1-Führung für Hildisrieden.

Roelvis Contreras sorgte in der 68. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Hildisrieden. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Nils Röösli in der 93. Minute, als er für Hildisrieden zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Luzerner SC sah Bejtula Tika (90.) die rote Karte. Gelb erhielt Emanuell Sakica (77.). Hildisrieden behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Hildisrieden verbessert sich in der Tabelle von Rang 3 auf 1. Das Team hat sieben Punkte. Für Hildisrieden ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und nie auswärts gewonnen. Ein Spiel von Hildisrieden ging unentschieden aus.

Für Hildisrieden geht es auswärts gegen FC Emmenbrücke II (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 11. September statt (20.30 Uhr, Sportanlage Gersag, Emmenbrücke).

Unverändert liegt Luzerner SC auf Rang 10. Das Team hat null Punkte. Luzerner SC hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Luzerner SC trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Südstern b (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 12. September statt (14.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Telegramm: Hildisrieder SV - Luzerner SC 4:1 (0:1) - Raiffeisen – Tore: 41. Mateo Peric 0:1. 61. Roelvis Contreras 1:1. 66. Kilian Burkart (Penalty) 2:1.68. Roelvis Contreras 3:1. 93. Nils Röösli 4:1. – Hildisrieden: Martin Stocker, Silvan Ineichen, Jonas Villiger, Manuel Estermann, Marcel Schmid, Fabian Burri, Kilian Burkart, Adrian Ineichen, Fabio Ruckli, Joel Krieger, Raymond Wicki. – Luzerner SC: Refik Rexhepi, Gilles Blaudszun, Noel Arnold, Jean Marc Niederberger, Louai Chabbeh, Bejtula Tika, Emanuell Sakica, Fabio Földes, Christoph Schaller, Lukas Aeschlimann, Kevin Scherer. – Verwarnungen: 77. Emanuell Sakica – Ausschluss: 90. Bejtula Tika.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: Hildisrieder SV - Luzerner SC 4:1, FC Littau II - FC Malters 3:2, SC Emmen a - FC Emmenbrücke II 2:2, FC Rothenburg - SC Obergeissenstein 0:0

Tabelle: 1. Hildisrieder SV 3 Spiele/7 Punkte (17:3). 2. SC Emmen a 3/7 (12:6), 3. FC Rothenburg 2/6 (7:3), 4. FC Littau II 3/6 (12:7), 5. FC Emmenbrücke II 3/4 (8:6), 6. SC Obergeissenstein 2/3 (7:1), 7. FC Malters 3/3 (4:7), 8. FC Eschenbach III 2/1 (4:9), 9. FC Südstern b 2/0 (0:18), 10. Luzerner SC 3/0 (4:15).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 14:32 Uhr.