2. Liga Favorit Horw siegt gegen Hochdorf Horw siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Hochdorf: Der Tabellensiebte siegt zuhause 4:2 gegen den Tabellen-14.

Den Auftakt machte Daniel Blum, der in der 16. Minute für Horw zum 1:0 traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Horw stellte Florian Fallegger in Minute 28 her. Der Anschlusstreffer für Hochdorf zum 1:2 kam in der 33. Minute. Verantwortlich dafür war Livio Lombardo.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 44, als Marcell Wicki für Hochdorf erfolgreich war. Olivier Kleiner traf in der 49. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Horw. In der 95. Minute sorgte Sandro Leyers für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Horw.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Hochdorf für Roger Haldi (35.) und Gian Bucher (72.). Keine einzige Karte erhielt Horw.

Dass Horw gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 19 Spielen 1.7 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Horw die fünftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 8 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Horw machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 30 Punkten auf Rang 5. Horw hat bisher neunmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Horw auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Willisau. Diese Begegnung findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Hochdorf verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Hochdorf war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Für Hochdorf geht es zuhause gegen FC Littau (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (17.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Telegramm: FC Horw - FC Hochdorf 4:2 (2:2) - Seefeld, Horw – Tore: 16. Daniel Blum 1:0. 28. Florian Fallegger 2:0. 33. Livio Lombardo 2:1. 44. Marcell Wicki 2:2. 49. Olivier Kleiner 3:2. 95. Sandro Leyers 4:2. – Horw: Matthias Minder, Sandro Leyers, David Von Holzen, Jason Fuhrer, Marco Mangold, Olivier Kleiner, Fabio Lötscher, Daniel Blum, Florian Fallegger, Dino Fischer, Leandro Bezzola. – Hochdorf: Roman Feer, Timon Bieri, Marco Schürch, Fabian Wicki, Robin Renggli, Levin Weibel, Kim Marolf, Brian Közle, Marcell Wicki, Livio Lombardo, Roger Haldi. – Verwarnungen: 35. Roger Haldi, 72. Gian Bucher.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2023 22:10 Uhr.