2. Liga Favorit Littau siegt gegen Obergeissenstein – Entscheidung in der Schlussminute Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 6 vs. 12) ist Littau am Donnerstag seiner Favoritenrolle gegen Obergeissenstein gerecht geworden und hat auswärts 2:1 gewonnen.

(chm)

Der Siegtreffer für Littau gelang Janis Wyss in der 90. Minute. In der 16. Minute hatte Janis Wyss Littau in Führung gebracht. Der Ausgleich für Obergeissenstein fiel in der 81. Minute durch Yannick Zai.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Littau, nämlich für Dominic Britschgi (42.). Eine Verwarnung gab es für Obergeissenstein, nämlich für Aidan Uebelmann (75.).

Littau machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 27 Punkten auf Rang 4. Littau hat bisher neunmal gewonnen und achtmal verloren.

Für Littau geht es auf fremdem Terrain gegen FC Willisau (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am Dienstag (19. April) statt (20.15 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Für Obergeissenstein hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 12. Obergeissenstein hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Obergeissenstein trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Stans (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 23. April statt (17.00 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: SC Obergeissenstein - FC Littau 1:2 (0:1) - Wartegg, Luzern – Tore: 16. Janis Wyss (Penalty) 0:1.81. Yannick Zai (Penalty) 1:1.90. Janis Wyss 1:2. – Obergeissenstein: Lucas Caluori, Jérome Hajnal, Reto Albisser, Christian Mutter, José Luis Da Silva Pereira, Raphael Mosses, Miro Bassi, Marc Wattenberg, Samuel Stalder, Aidan Uebelmann, Yannick Zai. – Littau: Cedric Hefti, Simon Cook, Abdalla Mamo, Nicola Baumann, Sammy Cook, Adrian Nevistic, Dominic Britschgi, Federico Volpe, Janis Wyss, Gabriele Battaglia, Luca Baumann. – Verwarnungen: 42. Dominic Britschgi, 75. Aidan Uebelmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2022 09:57 Uhr.