3. Liga, Gruppe 2 Favorit Malters siegt gegen Hitzkirch Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 4 vs. 11) ist Malters am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Hitzkirch gerecht geworden und hat auswärts 3:1 gewonnen.

(chm)

Das Skore eröffnete Prenk Marki in der 45. Minute. Er traf für Malters zum 1:0. Dalijan Etemi erhöhte in der 52. Minute zur 2:0-Führung für Malters. In der 71. Minute verwandelte Patrick Herzog erfolgreich einen Elfmeter und brachte Hitzkirch so auf 1:2 heran. In der 77. Minute sorgte Silvan Ruffieux für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Malters.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Hitzkirch erhielten Jan Heggli (16.) und Patrick Langenstein (45.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Malters erhielt: Alessandro Calabrese (51.)

Dass Malters viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen acht Spielen hat Malters durchschnittlich 2.8 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Hitzkirch kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 21 Gegentore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match (Rang 9).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Malters. 18 Punkte bedeuten Rang 3. Malters hat bisher sechsmal gewonnen und zweimal verloren.

Malters spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Hergiswil II (Rang 9). Das Spiel findet am 15. Oktober statt (20.00 Uhr, Oberei, Malters).

Für Hitzkirch hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 11. Für Hitzkirch war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Hitzkirch tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Horw an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am Donnerstag (14. Oktober) statt (20.15 Uhr, Seefeld, Horw).

Telegramm: FC Hitzkirch - FC Malters 1:3 (0:1) - Sportplatz Hegler, Hitzkirch – Tore: 45. Prenk Marki 0:1. 52. Dalijan Etemi 0:2. 71. Patrick Herzog (Penalty) 1:2.77. Silvan Ruffieux 1:3. – Hitzkirch: Nermin Badic, Marc Syfrig, Patrik Bucher, Thomas Meier, Jan Heggli, Patrick Langenstein, Michael Winiger, Sandro Rosenberg, Patrick Herzog, Jonas Rosenberg, Ramon Weibel. – Malters: Mauro Vivian, Reto Bachmann, Samuel Furrer, Simon Gloggner, Alessandro Calabrese, Levin Bucheli, Fabian Gloggner, Prenk Marki, Julian Birri, Dalijan Etemi, Janick Widmer. – Verwarnungen: 16. Jan Heggli, 45. Patrick Langenstein, 51. Alessandro Calabrese.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Hergiswil II - FC Ebikon I 0:2, FC Gunzwil - SK Root 3:2, FC Hitzkirch - FC Malters 1:3, FC Adligenswil - SC Buochs 5:1, Olympique Lucerne - FC Horw 2:10, FC Kickers Luzern - SC Kriens U23 2:4

Tabelle: 1. FC Horw 8 Spiele/22 Punkte (39:4). 2. FC Gunzwil 8/19 (18:12), 3. FC Malters 8/18 (22:14), 4. FC Kickers Luzern 8/15 (15:12), 5. FC Ebikon I 8/15 (16:10), 6. FC Adligenswil 8/14 (26:13), 7. SC Kriens U23 8/12 (18:15), 8. SK Root 8/9 (14:22), 9. FC Hergiswil II 8/7 (9:16), 10. SC Buochs 8/6 (12:26), 11. FC Hitzkirch 8/4 (6:21), 12. Olympique Lucerne 8/0 (11:41).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.10.2021 07:55 Uhr.