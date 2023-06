4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1 Favorit Rotkreuz siegt gegen Baar – Entscheidung in der Schlussminute Rotkreuz holt gegen Baar auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenzehnten 3:2.

(chm)

Rotkreuz drehte das Spiel in den letzten 2 Minuten, als Rotkreuz zunächst ausglich und danach in Führung ging. Zunächst war Timo Huwiler in der 88. Minute erfolgreich, dann traf Mattia Palatucci zwei Minuten später zum 3:2. Den ersten Treffer der Partie hatte Yannik Huwiler in der 13. Minute für Rotkreuz geschossen. Der Ausgleich für Baar fiel in der 33. Minute (Marco Fernandes Martins). Marco Fernandes Martins war es auch, der in der 77. Minute die 2:1-Führung für Baar herstellte.

Gelbe Karten gab es bei Baar für Marco Fernandes Martins (65.), Selim Issa (73.) und Artur Musa (80.). Bei Rotkreuz erhielten Fabio Schneider (34.) und Hariz Osmanbasic (56.) eine gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.8 Toren pro Spiel ist Rotkreuz bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Baar kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Defensive 30 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Rotkreuz liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Nach acht Spielen hat das Team 21 Punkte. Das Team verbessert sich um einen Platz. Rotkreuz hat bisher siebenmal gewonnen und einmal verloren.

Rotkreuz spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Cham III (Rang 7). Die Partie findet am 17. Juni statt (18.00 Uhr, Sportpark/Dorfmatt Rotkreuz, Rotkreuz).

Baar verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Baar hat bisher nur verloren, nämlich siebenmal.

Für Baar geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Dietwil (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 17. Juni (18.00 Uhr, Schadhölzli, Dietwil).

Telegramm: FC Baar 2 - FC Rotkreuz II 2:3 (1:1) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 13. Yannik Huwiler 0:1. 33. Marco Fernandes Martins 1:1. 77. Marco Fernandes Martins 2:1. 88. Timo Huwiler 2:2. 90. Mattia Palatucci 2:3. – Baar: Mihajlo Vuckovic, Ramon Grüter, Koray Kirver, Adin Gutic, Marco Fernandes Martins, Claudio Michael Da Costa Silva, Erti Krasniqi, Selim Issa, Isa Katto, Nuno Miguel Ribeiro Marques, Mike Meuli. – Rotkreuz: Erti Emini, Navajeevan Thavarajah, Marco Sidler, Adrian Schneider, Alessio Ioanna, Yannik Huwiler, Fabio Schneider, Loris Ioanna, Cédric Schneider, Hariz Osmanbasic, Fabio Stäubli. – Verwarnungen: 34. Fabio Schneider, 56. Hariz Osmanbasic, 65. Marco Fernandes Martins, 73. Selim Issa, 80. Artur Musa.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.06.2023 03:00 Uhr.