2. Liga Favorit Sempach siegt gegen Littau Sempach siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Littau: Der Tabellenfünfte siegt auswärts 3:1 gegen den Tabellen-14.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Kürsad Özdemir für Littau. In der 5. Minute traf er zum 1:0. Sempach glich in der 66. Minute durch Kilian Bühlmann aus. Kilian Bühlmann war auch gleich für die 2:1-Führung (80. Minute) für Sempach verantwortlich. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Valmir Tola in der 95. Minute. Er traf zum 3:1 für Sempach.

Gelbe Karten gab es bei Sempach für Manuel Salihi (45.), Michael Fölmli (73.) und Kilian Bühlmann (94.). Gelbe Karten gab es bei Littau für Cyrill Stocker (57.) und Dario Nickel (68.).

Sempach hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 27 Tore in 14 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.9 Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Sempach um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 4. Sempach hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Sempach in einem Heimspiel mit FC Hochdorf (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Samstag (18. März) statt (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Littau verharrt nach der Niederlage auf dem 14. und damit letzten Platz. Littau hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Littau trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf SC Obergeissenstein (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Samstag (18. März) statt (18.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Telegramm: FC Littau - FC Sempach 1:3 (1:0) - Ruopigen, Littau – Tore: 5. Kürsad Özdemir 1:0. 66. Kilian Bühlmann 1:1. 80. Kilian Bühlmann 1:2. 95. Valmir Tola 1:3. – Littau: Ramon Grüter, Tim Steffen, Abdalla Mamo, Colin Bächler, Patrice Gilli, Dario Nickel, Jan Hostettler, Rinor Zharku, Gabriel Ranzenberger, Kürsad Özdemir, Cyrill Stocker. – Sempach: Patrick Bachmann, Adrian Schnider, Jonas Zust, Luca Cipolla, Michael Fölmli, Tim Tampe, Manuel Salihi, Luca Bühler, Severin Emmenegger, Kilian Bühlmann, Valmir Tola. – Verwarnungen: 45. Manuel Salihi, 57. Cyrill Stocker, 68. Dario Nickel, 73. Michael Fölmli, 94. Kilian Bühlmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

