2. Liga Favorit Sempach siegt klar gegen Obergeissenstein Sempach holt gegen Obergeissenstein zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenvierte gewinnt am Samstag gegen den Tabellen-13. 4:0.

(chm)

Luca Bühler traf in der 29. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Sempach. Wiederum Luca Bühler erhöhte in der 41. Minute auf 2:0 für Sempach. Kevin Schnider baute in der 53. Minute die Führung für Sempach weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Valmir Tola, der in der 55. Minute die Führung für Sempach auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Obergeissenstein für Kevin Vogel (57.) und Reto Albisser (67.). Für Sempach gab es keine Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Sempach unverändert. Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Für Sempach ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Sempach auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Sins I. Die Partie findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Letten, Sins).

Nach der Niederlage übernimmt Obergeissenstein neu das Schlusslicht der Tabelle. Nach zehn Spielen hat das Team acht Punkte. Das Team verliert damit einen Platz. Für Obergeissenstein ist es bereits die sechste Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Obergeissenstein gingen unentschieden aus.

Obergeissenstein trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Altdorf (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Telegramm: FC Sempach - SC Obergeissenstein 4:0 (2:0) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 29. Luca Bühler 1:0. 41. Luca Bühler 2:0. 53. Kevin Schnider 3:0. 55. Valmir Tola 4:0. – Sempach: Noel Schmid, Adrian Schnider, Jonas Zust, Luca Cipolla, Michael Fölmli, Kevin Schnider, Luca Bühler, Rafael Gomes Machado, Sharon Trüssel, Valmir Tola, Elia Risi. – Obergeissenstein: Jérome Hajnal, Raphael Mosses, Reto Albisser, Christian Mutter, Santiago Mozzatti, Luca Egloff, Dario Arnold, Nick Illi, Miro Bassi, Marc Wattenberg, Lucas Caluori. – Verwarnungen: 57. Kevin Vogel, 67. Reto Albisser.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2022 06:04 Uhr.

