4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3 Favorit Triengen siegt gegen Eich Sieg für den Tabellenzweiten: Triengen lässt am Samstag zuhause beim 4:2 gegen Eich (Rang 8) nichts anbrennen.

Das Skore eröffnete Lirim Rudaj in der 10. Minute. Er traf für Triengen zum 1:0. Moritz Münkel glich in der 15. Minute für Eich aus. Es hiess 1:1. In der 20. Minute war es an Dario Riesen, Triengen 2:1 in Führung zu bringen.

In der 28. Minute baute Joel Sommerhalder den Vorsprung für Triengen auf zwei Tore aus (3:1). Der Anschlusstreffer für Eich zum 2:3 kam in der 35. Minute. Verantwortlich dafür war Nicola Christen. Mit dem 4:2 für Triengen schoss Robert Lovric das letzte Tor der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Tore-Schnitt von 4.8 Toren pro Spiel ist Triengen bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Eich kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 11 Tore in vier Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel (Rang 9).

In der Tabelle liegt Triengen weiterhin auf Rang 2. Das Team hat neun Punkte. Für Triengen ist es bereits der dritte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und einmal auswärts gewonnen.

Triengen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Eibuselection CF (Platz 4). Das Spiel findet am 14. Mai statt (13.00 Uhr, Sportplatz RUAG, Emmen).

Eich liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 8. Das Team hat zwei Punkte. Eich hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Eich spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Nebikon (Platz 5). Die Partie findet am 13. Mai statt (17.30 Uhr, Sportanlage Brand, Eich).

Telegramm: FC Triengen 1 - SC Eich 4:2 (3:2) - Schäracher, Triengen – Tore: 10. Lirim Rudaj 1:0. 15. Moritz Münkel 1:1. 20. Dario Riesen 2:1. 28. Joel Sommerhalder 3:1. 35. Nicola Christen 3:2. 57. Robert Lovric 4:2. – Triengen: Daniel Mestre Guerreiro, Nicola Häfliger, Joel Roos, Mario Baumann, Marco Bianchini, Joel Sommerhalder, Pedro Zinga, Lirim Rudaj, Sandro Müller, Daniel Daka, Michael Bucher. – Eich: Cédric Kiener, Simon Troxler, Sandro Ottiger, David Cavadini, Marco Bühler, Noel Elmiger, Moritz Münkel, Samuel Küng, David Küng, Melvin Isler, Nicola Christen. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 16:28 Uhr.