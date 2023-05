3. Liga, Gruppe 3 Favorit Zell siegt gegen Wolhusen Zell holt gegen Wolhusen zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenvierte gewinnt am Samstag gegen den Tabellenzehnten 3:1.

Wolhusen ging zunächst in der 15. Minute in Führung, als Valerian Duhanaj zum 1:0 traf. In der 33. Minute gelang Zell jedoch durch Roderic Bucher der Ausgleich. In der 55. Minute gelang Lionel Bangerter der Führungstreffer zum 2:1 für Zell. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Lars Limacher in der 73. Minute. Er traf zum 3:1 für Zell.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Zell gab es vier gelbe Karten. Bei Wolhusen erhielten Nicolas Zemp (56.) und Dario Marti (58.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Zell den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.1 Tore pro Partie.

Zell bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 36 Punkte bedeuten Rang 4. Zell hat bisher elfmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Zell geht es auf fremdem Terrain gegen FC Altbüron-Grossdietwil (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Aengelgehr, Altbüron).

Für Wolhusen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 10. Wolhusen hat bisher fünfmal gewonnen, elfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Wolhusen wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das neuntplatzierte Team FC Buttisholz, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Dienstag (23. Mai) statt (20.00 Uhr, Blindei, Wolhusen).

Telegramm: FC Zell - FC Wolhusen 3:1 (1:1) - Gass, Zell – Tore: 15. Valerian Duhanaj 0:1. 33. Roderic Bucher (Penalty) 1:1.55. Lionel Bangerter 2:1. 73. Lars Limacher 3:1. – Zell: Pascal Gerber, Kevin Bürli, Timon Bucher, Christoph Roth, Janis Bangerter, Fabian Knupp, Lorin Bättig, Severin Häfliger, Lionel Bangerter, Roderic Bucher, Marco Roos. – Wolhusen: David Wicki, Rafael Lage, Roland Burri, Valerian Duhanaj, Adrian Brunner, Nicolas Zemp, Levin Studer, Dario Marti, Daniel Brunner, Samuel Frokaj, Alain Brunner. – Verwarnungen: 56. Nicolas Zemp, 58. Dario Marti, 72. Roderic Bucher, 79. Fabian Knupp, 85. Lorin Bättig, 92. Lionel Bangerter.

