4. Liga, Gruppe 4 Favoritensieg bei Alpnach gegen Eschenbach Alpnach siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Eschenbach: Der Tabellendritte siegt zuhause 4:2 gegen den Tabellenneunten.

Das erste Tor der Partie fiel für Alpnach: Frederico Costa Santos brachte seine Mannschaft in der 38. Minute 1:0 in Führung. Mit seinem Tor in der 41. Minute brachte Ricardo Rodrigues Coimbra Alpnach mit zwei Treffern 2:0 in Führung. In der 46. Minute gelang Eschenbach (Chris Gehrig) der Anschlusstreffer (1:2).

Alpnach baute die Führung in der 52. Minute (Fabio Couto Martins) weiter aus (3:1). In der 70. Minute gelang Eschenbach (Beat Saner) der Anschlusstreffer (2:3). In der 82. Minute sorgte Carlos Filipe Da Costa Fernandes für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Alpnach.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Alpnach zu den Besten: Die total 6 Gegentore in fünf Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.2 Toren pro Match (Rang 2).

Zahlreiche Gegentore sind für Eschenbach ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Defensive 15 Tore hinnehmen musste (Rang 7).

Die Tabellensituation bleibt für Alpnach unverändert. Das Team liegt mit zehn Punkten auf Rang 3. Alpnach hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Alpnach geht es in einem Heimspiel gegen SC Obergeissenstein (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 1. Oktober statt (18.00 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Für Eschenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 9. Eschenbach hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Eschenbach trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Hochdorf (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (30. September) (20.00 Uhr, Weiherhus, Eschenbach).

Telegramm: FC Alpnach b - FC Eschenbach III 4:2 (2:1) - Städerried, Alpnachstad – Tore: 38. Frederico Costa Santos 1:0. 41. Ricardo Rodrigues Coimbra 2:0. 46. Chris Gehrig 2:1. 52. Fabio Couto Martins 3:1. 70. Beat Saner 3:2. 82. Carlos Filipe Da Costa Fernandes 4:2. – Alpnach: Ricardo José Soeira De Almeida, Marko Kobas, José Lemos Chaves, Ricardo Filipe Francisco Cruz, Fabio Couto Martins, Frederico Costa Santos, Diogo Filipe Costa Santos, Ricardo Rodrigues Coimbra, Nuno Micael Costa Santos, Carlos Filipe Da Costa Fernandes, Raul Micael Machado Carneiro. – Eschenbach: Marco Gärtner, Kai Marti, Reto Heinzer, Chris Gehrig, Thomas Kaech, Silvan Honauer, Sandro Honauer, Dominik Honauer, Severin Zimmermann, Kevin Streuli, Patrick Felder. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

