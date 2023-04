3. Liga, Gruppe 3 Favoritensieg bei Dagmersellen gegen Wolhusen – Pascal Schwizer entscheidet Spiel Dagmersellen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Wolhusen: Der Tabellenzweite siegt zuhause 1:0 gegen den Tabellenelften.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. In der 50. Minute schoss Pascal Schwizer das 1:0.

Bei Wolhusen erhielten Yanick Zurkirchen (53.), Nicolas Zemp (71.) und Roland Burri (80.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Dagmersellen, Manuel Huber (62.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Dagmersellen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.2 Tore pro Partie.

Die Tabellensituation hat sich für Dagmersellen nicht verändert. Das Team liegt mit 31 Punkten auf Rang 2. Dagmersellen hat bisher neunmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Dagmersellen spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Escholzmatt-Marbach (Rang 12). Das Spiel findet am Dienstag (25. April) statt ( Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Für Wolhusen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 11. Für Wolhusen war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Wolhusen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Grosswangen-Ettiswil an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am Dienstag (25. April) statt ( Uhr, Blindei, Wolhusen).

Telegramm: FC Dagmersellen - FC Wolhusen 1:0 (0:0) - Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen – Tor: 50. Pascal Schwizer 1:0. – Dagmersellen: Gianluca Accola, David Bernet, Mike Blum, Roman Steinger, Luca Roth, Dario Rölli, Andrin Fischer, Noah Tschopp, Manuel Huber, Janik Sommer, Pascal Schwizer. – Wolhusen: David Wicki, Rafael Lage, Valerian Duhanaj, Roland Burri, Joel Hänsli, Jonas Wicki, Tim Schöpfer, Daniel Brunner, Yanick Zurkirchen, Levin Studer, Alain Brunner. – Verwarnungen: 53. Yanick Zurkirchen, 62. Manuel Huber, 71. Nicolas Zemp, 80. Roland Burri.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.04.2023 22:19 Uhr.