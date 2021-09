2. Liga Favoritensieg bei Luzerner SC gegen Sarnen – Eduard Qupi als Matchwinner Sieg für den Tabellenzweiten: Luzerner SC lässt am Samstag auswärts beim 1:0 gegen Sarnen (Rang 10) nichts anbrennen.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Eduard Qupi in der 50. Minute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Dominic Braschler von Sarnen erhielt in der 31. Minute die gelbe Karte.

Der Sturm von Luzerner SC sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Total schoss das Team 14 Tore in fünf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet für Luzerner SC die Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach fünf Spielen bei 13 Punkten. Es macht einen Platz gut. Für Luzerner SC ist es der zweite Sieg in Serie.

Luzerner SC bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team SC Cham II. Die Partie findet am 18. September statt (18.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Nach der Niederlage büsst Sarnen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit vier Punkten auf Rang 12. Sarnen hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Sarnen trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Rothenburg (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 18. September statt (17.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Telegramm: FC Sarnen - Luzerner SC 0:1 (0:0) - Seefeld, Sarnen – Tor: 50. Eduard Qupi 0:1. – Sarnen: Ivo Sigrist, Nico Schmid, Dzenan Cekovic, Lukas Koch, Livio Wirz, Dominic Braschler, Ante Pekas, Aurel Bode, Jan Wallimann, Norman Blättler, Mauro Fanger. – Luzerner SC: Demir Spahiu, Erdem Yalcin, Pascal Ludin, Samuel Rodrigues Esteves, Gurbet Huruglica, Eduard Qupi, Dardan Krasniqi, Enis Januzaj, Mateo Peric, Arben Balaj, Abrahan Blättler. – Verwarnungen: 31. Dominic Braschler.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Sarnen - Luzerner SC 0:1, FC Sempach - FC Hochdorf 3:0, FC Littau - SC Obergeissenstein 3:1

Tabelle: 1. Luzerner SC 5 Spiele/13 Punkte (14:8). 2. SC Cham II 5/12 (14:7), 3. FC Sins 5/9 (9:7), 4. FC Sempach 5/9 (12:6), 5. SC Emmen 4/7 (7:6), 6. FC Altdorf 4/7 (9:6), 7. FC Hochdorf 5/7 (12:10), 8. SC Obergeissenstein 5/7 (5:8), 9. FC Willisau 5/6 (6:9), 10. FC Littau 5/6 (10:11), 11. FC Aegeri 5/4 (7:13), 12. FC Sarnen 5/4 (5:8), 13. FC Rothenburg 4/2 (2:7), 14. FC Stans 4/1 (2:8).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 04:18 Uhr.