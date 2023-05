3. Liga, Gruppe 2 Favoritensieg bei Rothenburg gegen Adligenswil – Siegtreffer durch Emre Dincer Sieg für den Tabellenvierten: Rothenburg lässt am Sonntag auswärts beim 2:1 gegen Adligenswil (Rang 12) nichts anbrennen.

(chm)

Der Siegtreffer für Rothenburg gelang Emre Dincer in der 71. Minute. In der 15. Minute hatte Erich Schnider Rothenburg in Führung gebracht. Der Ausgleich für Adligenswil fiel in der 53. Minute durch Dominique Lottenbach.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Adligenswil für Luca Ravarotto (74.) und Dominique Lottenbach (92.). Rothenburg blieb ohne Karte.

In seiner Gruppe hat Rothenburg den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.6 Tore pro Partie.

Die Tabellensituation bleibt für Rothenburg unverändert. Mit 36 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Rothenburg hat bisher elfmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Rothenburg auf fremdem Terrain mit FC Hitzkirch (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (18.00 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Adligenswil verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Adligenswil ist es bereits die 16. Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Adligenswil gingen unentschieden aus.

Mit dem fünftplatzierten SC Kriens II kriegt es Adligenswil als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Telegramm: FC Adligenswil - FC Rothenburg 1:2 (0:1) - Löösch, Adligenswil – Tore: 15. Erich Schnider 0:1. 53. Dominique Lottenbach 1:1. 71. Emre Dincer (Penalty) 1:2. – Adligenswil: Dominic Sieber, Raphael Gutzwiller, Reto Mattmann, Oliver Abbà, Sarankan Kandiah, Lucca Bühler, Dominique Lottenbach, Luca Ravarotto, Moritz Hirt, Ivo Lombriser, Jamie Kidel. – Rothenburg: Alessandro Marelli, Luis Miguel Cotrim Camacho, Jan Portmann, Oliver Schöpfer, Marvin Glanzmann, Davide Di Berardino, Marco Stocker, Yves Zurkirchen, Matteo Di Berardino, Emre Dincer, Erich Schnider. – Verwarnungen: 74. Luca Ravarotto, 92. Dominique Lottenbach.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

