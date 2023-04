2. Liga Favoritensieg bei Schattdorf gegen Luzerner SC Sieg für den Leader: Schattdorf lässt am Samstag zuhause beim 2:1 gegen Luzerner SC (Rang 8) nichts anbrennen.

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 17 Minuten: Patrik Stampfli eröffnete in der 2. Minute das Skore, als er für Schattdorf das 1:0 markierte. Es handelte sich um einen Penalty. Neun Minuten dauerte es, ehe Patrik Stampfli erneut erfolgreich war. Er traf in der 11. Minute zum 2:0 für Schattdorf. Per Penalty traf Samuel Rodrigues Esteves in der 19. Minute für Luzerner SC zum Anschlusstreffer (1:2)

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Schattdorf sah Joachim Gisler (65.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Joachim Gisler (19.), Samuel Wirth (61.) und Paul Arnold (90.). Luzerner SC kassierte fünf gelbe Karten.

Die Offensive von Schattdorf ist die beste der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.3 Tore pro Partie.

Unverändert liegt Schattdorf nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 17 Spielen hat das Team 37 Punkte. Für Schattdorf ist es bereits der elfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat sechsmal zuhause und fünfmal auswärts gewonnen. Vier Spiele von Schattdorf gingen unentschieden aus.

Schattdorf spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Altdorf (Rang 13). Das Spiel findet am 8. April statt (16.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Mit der Niederlage rückt Luzerner SC in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 21 Punkten neu Platz 9. Luzerner SC hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Luzerner SC geht es zuhause gegen FC Sarnen (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (6. April) (20.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Telegramm: FC Schattdorf - Luzerner SC 2:1 (2:1) - Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf – Tore: 2. Patrik Stampfli (Penalty) 1:0.11. Patrik Stampfli 2:0. 19. Samuel Rodrigues Esteves (Penalty) 2:1. – Schattdorf: Livio Mahrow, Samuel Wirth, Franco Heinzer, Joachim Gisler, Sandro Stampfli, Noël Gisler, Cédric Gisler, Simon Wipfli, Robin Mahrow, Patrik Stampfli, Ramon Scheiber. – Luzerner SC: Demir Spahiu, Andreas Ademi, Rinor Elshani, Ivan Procopio, Emanuel Berisa, Dardan Krasniqi, Ivan Amin Abu Ghannam, Enis Januzaj, Abrahan Blättler, Samuel Rodrigues Esteves, Fatlind Elshani. – Verwarnungen: 19. Joachim Gisler, 29. Abrahan Blättler, 33. Fatlind Elshani, 43. Ivan Procopio, 61. Samuel Wirth, 90. Paul Arnold, 90. Gurbet Huruglica, 91. Emanuel Berisa – Ausschluss: 65. Joachim Gisler.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.04.2023 14:24 Uhr.