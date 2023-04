2. Liga Favoritensieg bei Schattdorf gegen Obergeissenstein – Patrik Stampfli trifft zum Sieg Schattdorf holt gegen Obergeissenstein auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenführer siegt am Samstag gegen den Tabellen-13. 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Schattdorf gelang Patrik Stampfli in der 68. Minute. In der 34. Minute hatte Skander Agrebi Schattdorf in Führung gebracht. Der Ausgleich für Obergeissenstein fiel in der 63. Minute durch Marc Wattenberg.

Obergeissenstein kassierte vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Schattdorf, nämlich für Tim Gisler (62.).

Schattdorf schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.2 Tore pro Partie.

Schattdorf verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Das Team hat nach 21 Spielen 45 Punkte auf dem Konto. Schattdorf hat bisher 13mal gewonnen, zweimal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Schattdorf spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Sins I (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Die Niederlage macht Obergeissenstein zum neuen Schlusslicht. Die Mannschaft steht nach 21 Spielen bei 20 Punkten Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Obergeissenstein hat bisher fünfmal gewonnen, elfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Mit dem siebtplatzierten FC Sarnen kriegt es Obergeissenstein als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 6. Mai statt (17.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Telegramm: SC Obergeissenstein - FC Schattdorf 1:2 (0:1) - Wartegg, Luzern – Tore: 34. Skander Agrebi 0:1. 63. Marc Wattenberg (Penalty) 1:1.68. Patrik Stampfli (Penalty) 1:2. – Obergeissenstein: Jérome Hajnal, Reto Albisser, Danny Kok, Christian Mutter, Samuel Widmer, Marc Wattenberg, Miro Bassi, Nick Illi, Reyneri Rodriguez Estrada, Michael Stalder, David Komani. – Schattdorf: Yannick Arnold, Jonathan Schürpf, Sandro Stampfli, Joachim Gisler, Tim Gisler, Kevin Gamma, Skander Agrebi, Simon Wipfli, Noah Senn, Patrik Stampfli, Ramon Scheiber. – Verwarnungen: 21. Samuel Widmer, 23. David Komani, 62. Tim Gisler, 91. Nick Illi, 95. Reto Albisser.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2023 01:10 Uhr.