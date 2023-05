2. Liga Favoritensieg bei Willisau gegen Altdorf Sieg für den Tabellendritten: Willisau lässt am Samstag zuhause beim 3:1 gegen Altdorf (Rang 11) nichts anbrennen.

Altin Gashi eröffnete in der 23. Minute das Skore, als er für Willisau das 1:0 markierte. Der Ausgleich für Altdorf fiel in der 29. Minute (Noel Arnold). Das Tor von Altin Gashi in der 59. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Willisau. Per Penalty erhöhte Eduard Nikmengjaj in der 70. Minute zum 3:1 für Willisau.

Bei Altdorf sah André Gnos (63.) die rote Karte. Gelb erhielt André Gnos (45.). Gelbe Karten gab es bei Willisau für Altin Gashi (31.), Avni Hasanramaj (43.) und Tim Bossart (55.).

Willisau spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.9 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 38 geschossenen Toren Rang 6.

Willisau bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 45 Punkten auf Rang 3. Für Willisau ist es der zweite Sieg in Serie.

Willisau tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von SC Goldau an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Sportplatz Tierpark, Goldau).

Nach der Niederlage büsst Altdorf zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 25 Punkten auf Rang 13. Altdorf hat bisher achtmal gewonnen, 14mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Altdorf spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Obergeissenstein (Platz 11). Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (17.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Telegramm: FC Willisau - FC Altdorf 3:1 (1:1) - Sportzentrum Schlossfeld, Willisau – Tore: 23. Altin Gashi 1:0. 29. Noel Arnold 1:1. 59. Altin Gashi 2:1. 70. Eduard Nikmengjaj (Penalty) 3:1. – Willisau: Jozsef Mate Gyano, Elia Lustenberger, Marco Imgrüt, Sascha Kokanovic, Tim Bossart, Mike Lütolf, Eduard Nikmengjaj, Avni Hasanramaj, Simon Unternährer, Arbias Binaku, Altin Gashi. – Altdorf: Kai Nicolas Stutz, Kevin Bär, Dmytro Gryshchenko, Dario Zgraggen, Philipp Zurfluh, Atdhe Gashi, Andrej Weickert, André Gnos, Fabian Nickel, Silvan Christen, Noel Arnold. – Verwarnungen: 31. Altin Gashi, 43. Avni Hasanramaj, 45. André Gnos, 55. Tim Bossart – Ausschluss: 63. André Gnos.

