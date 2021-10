2. Liga Florant Veseli rettet Emmen einen Punkt gegen Willisau Willisau und Emmen spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Das 1:0 erzielte Jakub Hrustinec in der 38. Minute. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Florant Veseli traf in der 87. Minute für Willisau zum Ausgleich.

Gelbe Karten gab es bei Emmen für Claudio Vogel (45.), Nicolas Meier (48.) und Roman Greter (90.). Gelbe Karten gab es bei Willisau für Aurel Kneubühler (31.) und Jozsef Mate Gyano (60.).

Keine Änderung in der Tabelle für Willisau: Das Team liegt mit zehn Punkten auf Rang 10. Willisau hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Willisau spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Obergeissenstein (Platz 13). Das Spiel findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Für Emmen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 4. Emmen hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Emmen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von Luzerner SC an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Telegramm: FC Willisau - SC Emmen 1:1 (1:0) - Sportzentrum Schlossfeld, Willisau – Tore: 38. Jakub Hrustinec 1:0. 87. Florant Veseli 1:1. – Willisau: Jozsef Mate Gyano, Zdenek Weickert, Marco Imgrüt, Michael Setz, Silvan Waltisberg, Simon Brun, Lionel Peter, Aurel Kneubühler, Jakub Hrustinec, Simon Unternährer, Tobias Müller. – Emmen: David Mühlebach, Marc Koch, Claudio Vogel, Ekber Hadzic, Marco Baumgartner, Stefan Silva Borges, Manuel Meier, Nicholas Walker, Nicolas Meier, Florant Veseli, Roman Greter. – Verwarnungen: 31. Aurel Kneubühler, 45. Claudio Vogel, 48. Nicolas Meier, 60. Jozsef Mate Gyano, 90. Roman Greter.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Willisau - SC Emmen 1:1, SC Cham II - SC Obergeissenstein 6:1, FC Aegeri - FC Hochdorf 2:1

Tabelle: 1. SC Cham II 9 Spiele/24 Punkte (30:11). 2. Luzerner SC 9/18 (23:16), 3. FC Sempach 9/17 (21:12), 4. SC Emmen 9/14 (17:14), 5. FC Sins 9/13 (14:16), 6. FC Rothenburg 9/13 (11:11), 7. FC Hochdorf 9/12 (20:18), 8. FC Aegeri 9/11 (13:19), 9. FC Altdorf 9/11 (16:17), 10. FC Willisau 9/10 (11:17), 11. FC Sarnen 9/10 (14:15), 12. FC Littau 9/9 (14:16), 13. SC Obergeissenstein 9/9 (10:20), 14. FC Stans 9/4 (9:21).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 19:05 Uhr.