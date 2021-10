4. Liga, Gruppe 4 Florim Zefi führt Emmenbrücke mit drei Toren zum Sieg gegen Luzerner SC Emmenbrücke setzt seine Siegesserie auch gegen Luzerner SC fort. Das 10:0 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Emmenbrücke über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren sechs. Zur Halbzeitpause war das Team 4:0 in Führung gelegen.

Luzerner SC blieb ein Torerfolg versagt.

Matchwinner für Emmenbrücke war Florim Zefi, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Emmenbrücke waren: Granit Ramushi (2 Treffer), Endrit Bajgora (2 Treffer), Armend Berisha (2 Treffer) und Taulant Shaqiri (1 Treffer)

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Mergim Berisha von Luzerner SC erhielt in der 75. Minute die gelbe Karte.

Der Sturm von Emmenbrücke sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Im Schnitt erzielt das Team 4.6 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Offensive 32 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für Luzerner SC ein relativ häufiges Phänomen. Die total 41 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 5.9 Toren pro Match (Rang 10).

Emmenbrücke machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 2. Für Emmenbrücke ist es der dritte Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Emmenbrücke auswärts gegen das drittplatzierte Team SC Obergeissenstein zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 17. Oktober (14.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Luzerner SC verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Luzerner SC muss bereits die siebte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Dreimal verlor Luzerner SC zuhause und viermal auswärts.

Luzerner SC trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Malters (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 18. Oktober statt (20.00 Uhr, Oberei, Malters).

Telegramm: Luzerner SC - FC Emmenbrücke II 0:10 (0:4) - Hubelmatt, Luzern – Tore: 3. Armend Berisha 0:1. 19. Granit Ramushi (Penalty) 0:2.32. Armend Berisha 0:3. 37. Florim Zefi 0:4. 53. Endrit Bajgora 0:5. 57. Endrit Bajgora 0:6. 59. Florim Zefi 0:7. 75. Taulant Shaqiri 0:8. 79. Granit Ramushi 0:9. 89. Florim Zefi 0:10. – Luzerner SC: Hüseyin Nergiz, Altin Berisha, Ermal Arifi, Jean Marc Niederberger, Mergim Berisha, Besart Shala, Leonor Islami, Blendi Pajaziti, Lorik Pajaziti, Lukas Aeschlimann, Fabio Földes. – Emmenbrücke: Sandro Pilss, Granit Ramushi, Denis Lazri, Florim Zefi, Raul Merino, Zejd Sadiku, Taulant Shaqiri, Azem Gagica, Daniel Martin, Armend Berisha, Endrit Bajgora. – Verwarnungen: 75. Mergim Berisha.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Südstern b - FC Rothenburg 0:5, Luzerner SC - FC Emmenbrücke II 0:10

Tabelle: 1. Hildisrieder SV 7 Spiele/15 Punkte (29:12). 2. FC Emmenbrücke II 7/14 (32:10), 3. SC Obergeissenstein 7/13 (20:5), 4. SC Emmen a 7/13 (21:14), 5. FC Littau II 7/13 (23:15), 6. FC Rothenburg 7/13 (18:12), 7. FC Eschenbach III 7/8 (14:28), 8. FC Malters 7/6 (10:20), 9. FC Südstern b 7/4 (9:31), 10. Luzerner SC 7/0 (12:41).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 17:31 Uhr.