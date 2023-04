3. Liga, Gruppe 2 Gabriele Battaglia rettet Südstern einen Punkt gegen Kriens Im Spiel zwischen Kriens und Südstern hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Südstern in der 82. Minute.

Kriens war zwischenzeitlich mit 3:1 (57. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 42. Minute erzielte Tiago Teixeira Azevedo für Kriens die 2:1-Führung. Silvan Diaz sorgte in der 57. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Kriens. Dank dem Treffer von Vinicios Luiz Alcantara Vieira (77.) reduzierte sich der Rückstand für Südstern auf ein Tor (2:3). Der Ausgleich für Südstern zum 3:3 fiel in der 82. Minute - nur fünf Minuten nach dem 2:3.

Auch Südstern war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (15. Minute).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Südstern kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Kriens für Marsell Dedaj (55.) und Leonardo Ignatov (76.).

Die Offensive von Kriens ist die beste der Gruppe. Total schoss das Team 41 Tore in 14 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel.

Nach dem Unentschieden verliert Kriens einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 27 Punkten auf Rang 4. Kriens hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Kriens wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Rothenburg, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Dienstag (4. April) statt (20.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Für Südstern hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 8. Südstern hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Südstern spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Kickers Luzern (Platz 6). Die Partie findet am 8. April statt (18.00 Uhr, Grenzhof, Luzern).

Telegramm: SC Kriens II - FC Südstern 3:3 (2:1) - Sportanlage Kleinfeld, Kriens – Tore: 15. Gerson Michael Rosario De Lima Sousa de Lima Sousa 0:1. 32. Tiago Teixeira Azevedo 1:1. 42. Tiago Teixeira Azevedo 2:1. 57. Silvan Diaz 3:1. 77. Vinicios Luiz Alcantara Vieira 3:2. 82. Gabriele Battaglia 3:3. – Kriens: Lorenz Schurtenberger, Leonardo Ignatov, Petar Ivanov, Matteo Wicki, Marsell Dedaj, Noah Vozza, Epikad Tafa, Silvan Diaz, Noah Gabriel, Alejandro Sebastian Garcia Balda, Tiago Teixeira Azevedo. – Südstern: Renato Pereira Da Silva, Leonardo Radi, Mikel Ibra, Davyson De França Moura, Vinicios Luiz Alcantara Vieira, Gustavo Kohl, Noel Komani, Patrick Adriano Tiepo, Dion Komani, Gabriele Battaglia, Gerson Michael Rosario De Lima Sousa de Lima Sousa. – Verwarnungen: 45. Gustavo Kohl, 55. Marsell Dedaj, 59. Kujtim Pnishi, 73. Davyson De França Moura, 76. Leonardo Ignatov, 84. Marcelo Augusto Nabil dos Anjos.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.04.2023 22:59 Uhr.