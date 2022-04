4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Giswil holt sich drei Punkte gegen Rothenburg Giswil behielt im Spiel gegen Rothenburg am Donnerstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

(chm)

Das Skore eröffnete Michael Von Ah in der 3. Minute. Er traf für Rothenburg zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 50, als Armend Fazlija für Giswil erfolgreich war. In der 70. Minute gelang Fabio Schürch der Führungstreffer zum 2:1 für Rothenburg.

Der Ausgleich für Giswil fiel in der 85. Minute (Jonas Imfeld). Ein Eigentor von André Roth brachte in der 87. Minute die 3:2-Führung für Giswil. Das letzte Tor der Partie fiel in der 96. Minute, als Patrick von Moos die Führung für Giswil auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Rothenburg gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Dario Jurt (60.) und Marco Zweili (63.). Zudem gab es eine gelbe Karte für Marco Stocker (52.). Giswil kassierte vier gelbe Karten.

Giswil reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Giswil spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Littau II (Rang 9). Zu diesem Spiel kommt es am 24. April (14.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Rothenburg liegt nach Spiel 1 auf Rang 10. Rothenburg trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf Engelberger SC (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 24. April statt (15.30 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Telegramm: FC Giswil - FC Rothenburg 4:2 (0:1) - Neuer Sportplatz, Giswil – Tore: 3. Michael Von Ah 0:1. 50. Armend Fazlija 1:1. 70. Fabio Schürch 1:2. 85. Jonas Imfeld 2:2. 87. Eigentor (André Roth) 3:2.96. Patrick von Moos 4:2. – Giswil: Florian Fazlija, Cristiano Ferreira Costa, Dario Schorno, Stefan Previti, Johannes Furrer, Raphael Berwert, Jonas Imfeld, Adrian Rogger, Cyrill Zbinden, Tobias Zumstein, Armend Fazlija. – Rothenburg: Marco Zweili, Fabian Koch, Tim Bolzern, Richard Sollberger, Cédric Nadler, Michael Von Ah, David Müller, André Roth, Fabio Schürch, Luca Gisler, Marco Stocker. – Verwarnungen: 42. Adrian Rogger, 52. Marco Stocker, 53. Mergim Himaj, 62. Armend Fazlija, 87. Jannick Hunkeler – Ausschlüsse: 60. Dario Jurt, 63. Marco Zweili.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.04.2022 22:01 Uhr.