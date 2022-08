4. Liga, Gruppe 3 Giswil holt sich zum Auftakt drei Punkte gegen Sarnen Zum Saisonauftakt gewinnt Giswil zuhause gegen Sarnen 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Dario Schorno für Giswil. In der 52. Minute traf er zum 1:0. Der gleiche Dario Schorno war in der 63. Minute auch für das 2:0 für Giswil verantwortlich. Giswil erhöhte in der 69. Minute seine Führung durch Tobias Zumstein weiter auf 3:0. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Yannick Wyrsch in der 89. Minute für Sarnen auf 1:3.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Giswil, nämlich für Marco Matti (76.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Sarnen, Liridon Gergoci (82.) kassierte sie.

Nach dem ersten Spiel steht Giswil auf dem vierten Rang. Giswil spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Stans (Rang 10). Das Spiel findet am Samstag (27. August) statt (18.00 Uhr, Neuer Sportplatz, Giswil).

In der Tabelle steht Sarnen nach dem ersten Spiel auf Rang 7. Im nächsten Spiel kriegt es Sarnen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Hergiswil II. Das Spiel findet am Samstag (27. August) statt (19.15 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Telegramm: FC Giswil - FC Sarnen 3:1 (0:0) - Neuer Sportplatz, Giswil – Tore: 52. Dario Schorno 1:0. 63. Dario Schorno 2:0. 69. Tobias Zumstein 3:0. 89. Yannick Wyrsch 3:1. – Giswil: Martin Rogger, Mathias Halter, Raphael Riebli, Elvis Nikolov, Marco Matti, Patrick von Moos, Dario Schorno, Hannes Lüthi, Cyrill Zbinden, Adrian Rogger, Tobias Zumstein. – Sarnen: Yasin Cetin, Alex Tschopp, Till Lötscher, Steve Von Ah, Rafael Lopes Loureiro, Janos Küchler, Mario Engeser, Jan Seiler, Nils Wolfisberg, Yannick Wyrsch, Cenk Yesilova. – Verwarnungen: 76. Marco Matti, 82. Liridon Gergoci.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.08.2022 23:08 Uhr.