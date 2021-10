4. Liga, Gruppe 3 Giswil mit drei Punkten auswärts gegen Sachseln – Armend Fazlija trifft zum Sieg Giswil behielt im Spiel gegen Sachseln am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Giswil geriet zunächst in Rückstand, als Gabriel Piliskic in der 13. Minute die zwischenzeitliche Führung für Sachseln gelang. In der 55. Minute glich Giswil jedoch aus und ging in der 80. Minute in Führung. Torschütze war beide Male Armend Fazlija.

Im Spiel gab es total zehn Karten. Bei Giswil gab es fünf gelbe Karten. Sachseln kassierte fünf gelbe Karten.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Giswil. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 4. Giswil hat bisher viermal gewonnen und dreimal verloren.

Als nächstes trifft Giswil daheim mit FC Südstern c (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Neuer Sportplatz, Giswil).

Mit der Niederlage rückt Sachseln in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zwölf Punkten neu Platz 5. Für Sachseln war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Sachseln verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Sachseln in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Ebikon II. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (16.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Telegramm: FC Sachseln - FC Giswil 1:2 (1:0) - Mattli, Sachseln – Tore: 13. Gabriel Piliskic 1:0. 55. Armend Fazlija 1:1. 80. Armend Fazlija 1:2. – Sachseln: Haris Jasarevic, Severin von Wyl, Enhar Jakupi, Alen Rasiti, Carlos Raimundo Rodrigues, David Rohrer, Raif von Moos, Gabriel Piliskic, Jusuf Ibisi, Dominik Bacher, Marko Piliskic. – Giswil: Florian Fazlija, Marco Matti, Michael Berwert, Raphael Riebli, Dario Schorno, Cristiano Ferreira Costa, Patrick von Moos, Adrian Rogger, Jonas Imfeld, Armend Fazlija, Mergim Himaj. – Verwarnungen: 13. Raphael Riebli, 16. Adrian Rogger, 24. Armend Fazlija, 26. Dominik Bacher, 30. Jusuf Ibisi, 65. Michael Berwert, 70. Nils Kneubühler, 77. Enhar Jakupi, 86. Raif von Moos, 90. Carlos Raimundo Rodrigues.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Sachseln - FC Giswil 1:2, FC Südstern c - FC Alpnach 0:17, FC Sarnen - FC Luzern 1:3

Tabelle: 1. Engelberger SC 6 Spiele/18 Punkte (32:3). 2. FC Ebikon II 7/18 (20:10), 3. FC Horw 6/13 (18:8), 4. FC Giswil 7/12 (10:13), 5. FC Sachseln 7/12 (16:15), 6. FC Luzern 7/9 (15:21), 7. FC Alpnach 7/8 (27:13), 8. FC Stans 7/7 (16:17), 9. FC Sarnen 7/3 (10:20), 10. FC Südstern c 7/0 (6:50).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 04:12 Uhr.